I negozi di Santo Spirito fanno rete anche con sconti ‘incrociati’ per invogliare agli acquisti. Lunedì 9 ottobre Actes aderente a Confcommercio Bari Bat presenta il progetto 'Vivi Santo Spirito'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sarà presentato nella Sala Consiliare del V Municipio – Palese di Bari, lunedì 9 ottobre alle ore 10:00, il progetto “Vivi Santo Spirito” il network che mette in rete le attività di ACTES (Associazione Commercio Turismo E Servizi) aderente a Confcommercio Bari-BAT, che ha investito nell’ iniziativa con una mission ben delineata: AUMENTARE il numero degli affiliati e il loro fatturato CONDIVIDERE E FIDELIZZARE i clienti MIGLIORARE i rapporti con le PA INCENTIVARE agli acquisti con sconti sotto forma di cashback. “Attraverso questa iniziativa – spiega Vito D’Ingeo Presidente Confcommercio Bari-BAT- si vuole incentivare l’economia e far fronte comune alla crisi che si affaccia durante i mesi di bassa stagione. Un plauso al progetto che va a rafforzare i negozi di vicinato e, aiuta il mondo del commercio a far fronte comune per uscire insieme dalla crisi.” Per fare tutto ciò è importante CREARE rete tra le imprese dando più visibilità alle stesse e incentivare la clientela con sconti sotto forma di cashback accumulabile spendibili nelle attività ACTES in una percentuale condivisa. L'applicazione della scontistica sui prodotti sarà un'ulteriore vetrina delle attività di territorio e di ciò che sul territorio vogliamo comunicare. Il progetto è patrocinato dal V Municipio.