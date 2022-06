Il barese Carlo Saponaro eletto nella giunta nazionale di Federazione Moda Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Carlo Saponaro imprenditore barese di un azienda con 150 anni di storia alle spalle, già Presidente Federmoda Confcommercio Bari BAT, è stato eletto a Roma componente della giunta nazionale della Federazione, nel corso del Consiglio Nazionale di Federmoda Italia che rappresenta 30 mila punti vendita del settore moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori e articoli sportivi. Nel corso dell’incontro romano sono stati completati gli Organi che affiancheranno il Presidente GIULIO FELLONI alla guida della Federazione. “Una grande soddisfazione per questo incarico – spiega Saponaro - Il mio obiettivo a livello nazionale e territoriale ribadisco, resta la difesa dei negozi di vicinato, che in questo momento grazie al nostro impegno hanno recuperato la socialità elemento importantissimo nell’economia. Tanti i temi affrontati dal Consiglio Nazionale per il rilancio della categoria, tra questi, il ruolo fondamentale che sta svolgendo il fashion retail per il contenimento dei prezzi. I negozi di moda, che partecipano in maniera importante alla formazione del PIL nazionale, dimostrano un grande senso di responsabilità nei confronti del Paese e dei consumatori, mantenendo inalterati i listini nonostante debbano affrontare, al pari di altre categorie, le conseguenze dell’inflazione, l’aumento dell’energia e dei carburanti, nonché dei costi di esercizio e dei prodotti delle nuove collezioni. La mia politica per il futuro, è la difesa del Sud sacca importantissima dell’economia e delle piccole e medie imprese, vero motore del paese e la visibilità e l’efficacia delle leggi esistenti. A Carlo Saponaro gli auguri di buon lavoro dal Presidente e Direttore di Confcommercio Bari BAT Alessandro Ambrosi e Leonardo Volpicella. Mostra meno