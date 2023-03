A Bari il commercio si veste di donna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Commissione Cultura e Sport del Municipio 2 di Bari, composta da Alessandra Abbatescianni, Giuseppe Rella, Loredana Battista, Vito Santeramo, Vincenzo Moncada, Saverio Scannicchio, in continuità con la manifestazione già realizzata nel 2022, ha approvato l’iniziativa “il commercio si veste di donna” proposta dal direttivo dell’associazione culturale #WeAreInBari, composto da Alessandro Bavaro, Antonella Candeloro e Piero Meli ll progetto di #WeAreInBari è caratterizzato da una serie di eventi culturali, quali reading, esposizioni fotografiche, presentazione di libri, posti in essere all’interno degli esercizi commerciali, dei quartieri di riferimento (Poggiofranco, Picone, Carrassi, Mungivacca, San Pasquale), che hanno aderito all’iniziativa. È stata realizzata una vera e propria rete tra commercianti e artisti che insieme hanno contribuito a realizzare un fitto calendario di eventi, gratuiti per i cittadini, per tutta la settimana dal 6 al 12 marzo, per celebrare la giornata internazionale della donna e rappresentarne, fuori da ogni retorica, le conquiste sociali che si sono registrate nel corso della storia. La presidente commissione cultura, avv. Abbatescianni, ha dichiarato: “Abbiamo accolto con entusiasmo il programma che l’associazione WeAreInBari ha proposto al Municipio 2 per celebrare la giornata internazionale della donna. È un tema su cui ci stiamo impegnando tanto e rispetto al quale il nostro Consiglio municipale ha mostrato sin dal suo insediamento grande attenzione e sensibilità”. Alessandro Bavaro, presidente dell’associazione culturale #WeAreInBari ha dichiarato “dopo il grande successo dello scorso anno con Antonella Candeloro e Piero Meli abbiamo deciso di fare uno sforzo in più cercando di promuovere un’iniziativa che potesse coinvolgere il maggior numero possibile di esercizi commerciali. Tutti i membri dell’associazione hanno fornito il loro entusiasmo e il loro contributo per la creazione di un calendario di eventi completo e, ci auguriamo, stimolante per i cittadini”. Piero Meli, membro del direttivo di #WeAreInBari e direttore artistico della rassegna ha dichiarato “è stato un progetto molto importante che ha visto coinvolti 20 esercizi commerciali, 25 fotografi, 10 scrittori e 3 poetesse, 1 musicista, 1 sceneggiatrice e 1 biologa nutrizionista. Abbiamo messo insieme tante voci per realizzare questa manifestazione che vedrà 8 diversi eventi culturali, 2 mostre diffuse e 2 installazioni fotografiche. Ci aspettiamo tantissimo pubblico”.