“Il lavoro in cammino” Cgil-Cisl-Uil bari conferenza stampa 29 aprile - ore 15.30 Officine degli esordi

Si chiama “il lavoro in cammino” la passeggiata virtuale tra aziende, luoghi di produzione, attività commerciali, siti simbolo del lavoro nell’area metropolitana, che Cgil, Cisl e Uil Bari hanno organizzato per celebrare il primo maggio. Durante l’intera giornata di sabato 1°maggio sarà possibile seguire gli incontri tra sindacato e gli stessi lavoratori, con i quali sono state condivise analisi, prospettive ed impegni futuri, sulle pagine social delle tre confederazioni. Il mondo continua ed essere investito dalle problematiche connesse alla pandemia mondiale, spiegano Gigia Bucci, Segretario Generale Cgil Bari, Giuseppe Boccuzzi, Segretario Generale Cisl Bari e Franco Busto Segretario Generale Uil Puglia e Bari: l’idea di “lavoro” per come siamo stati abituati ad immaginarlo negli scorsi anni ha subito un cambiamento epocale. Anche il nostro impegno sindacale ha dovuto trasformarsi per rafforzare lo spazio di diritti e tutele in un contesto profondamente mutato. Non abbiamo però rinunciato ad alimentare un filo diretto di dialogo e confronto con i lavoratori di ogni categoria e filiera produttiva. Giovedì 29 aprile alle ore 15.30 nelle Officine degli Esordi, in via Crispi a Bari, i Segretari di Cgil Cisl e Uil provinciali mostreranno in conferenza stampa un’anteprima delle interviste realizzate per celebrare il primo maggio