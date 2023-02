Il pane di Altamura e la sua città nel racconto dell'intelligenza artificiale Midjourney

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il 2023 si conferma trend dell'intelligenza artificiale, con i suoi motori pubblici testabili come ChatGPT per una interlocuzione testuale umanoide ed il motore Midjourney per invocare l'intelligenza artificiale artistica. Proprio Midjourney è stato oggetto di studio da parte dello staff del panificio La Maggiore di Altamura, che gli ha richiesto di creare immagini sul pane di Altamura e la ciambella federiciana. Nell'immaginazione predittiva dell'algoritmo artistico ecco magnifici riscontri in cui si evincono tratti strutturali del pane emblema del territorio murgiano, unitamente al richiamo medievale per la ciambella federiciana. In questo caso il prodotto richiama la sua stella a sei punte. Interessante anche il riscontro ottenuto sulla creazione di immagini riguardanti la città di Altamura, che presenta il tratto distintivo della sua cattedrale unitamente a caratteristiche tipiche delle città pugliesi. "Sono orgoglioso di come anche l'intelligenza artificiale sia stata addestrata sulle nostre peculiarità e tradizioni" dice Giuseppe Barile, fondatore del Panificio La Maggiore, che sottolinea "tale strumento grazie alle sue notevoli potenzialità può contribuire ad una originale promozione e valorizzazione del nostro territorio e delle nostre bontà enogastronomiche".