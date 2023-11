“Il passaggio generazionale” , alla Camera di Commercio di Bari l'iniziativa organizzata da Confcommercio Bari Bat

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nel ricambio generazionale risiede il futuro delle imprese e, più in generale, dell’economia italiana. In un tessuto imprenditoriale, composto per la maggior parte da aziende familiari, capire il passaggio di gestione da una generazione all’altra diventa indispensabile per capire il futuro della società. Il passaggio del testimone dei fondatori agli eredi è previsto in quasi il 40% dei casi. Altro dato interessante: solo il 30% delle aziende sopravvive al proprio fondatore e solo il 13% arriva alla terza generazione (dati Osservatorio AUB sulle aziende familiari italiane). In questa situazione risulta evidente che il tema del passaggio generazionale non sia una questione privata ma un elemento centrale nel dibattito pubblico sia per gli effetti sul sistema economico sia per i risvolti psicologici dei protagonisti coinvolti. A tal proposito nel cuore economico della nostra città Confcommercio Bari-BAT, giovedì 23 novembre alle ore 19:00 alla Camera di Commercio di Bari in Corso Cavour 2, incontra i Giovani Imprenditori di Confcommercio per un Conf Aperitivo durante il quale ci si confronterà sul “Passaggio Generazionale”. Ospiti Diletta Balocco Balocco Spa Italy & Export Sales, Vito Squicciarini Responsabile Bufala Dolce Nera S.R.L. e grazie agli importanti interventi di mental coach e consulenti fiscali, l’evento sarà più di una semplice occasione di networking ma vuole essere un catalizzatore per il cambiamento, per crescere e soprattutto getterà le basi per costruire un futuro insieme. “Il ricambio generazionale – spiega il Presidente di Confcommercio Bari – Bat Vito D’Ingeo- è un tema che negli ultimi anni, è diventato più problematico sia per la maggiore fragilità delle imprese, sia per la maggiore difficoltà ad essere imprenditori in un contesto economico estremamente complesso e mutevole. In questo contesto, più che mai, gli imprenditori senior sono senza dubbio una risorsa per le imprese, tanto quanto sono e dovranno diventare sempre più le nuove generazioni. Gli imprenditori anziani sono detentori di una cultura di impresa unica al mondo che hanno senza dubbio passato a figli e nipoti. Questi ultimi, dal canto loro, nascono in un contesto in cui l’innovazione è un elemento imprescindibile e sono la prima generazione che ha qualcosa da insegnare a quella precedente. Il gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio guidato da Michele Sgaramella, vuole richiamare l’attenzione di tutti i giovani imprenditori baresi ed insieme toccare con mano un tema ora più che mai attuale: il passaggio generazionale. Sono molteplici le sfide che si affrontano a riguardo ed ogni elemento diventa cruciale per la continuità e prosperità dell'impresa.” Per Confcommercio Giovani Imprenditori Bari-BAT è fondamentale osservare da vicino questi fenomeni, inquadrarli nel contesto attuale in continua evoluzione, ricalibrare costantemente il proprio ruolo nello sviluppo e nella crescita delle imprese e dei loro giovani rappresentanti, favorendo tutti quei processi di ricambio che garantiscono alle imprese. È fondamentale capire come le generazioni possano parlarsi e integrarsi al meglio per resistere agli urti delle crisi e produrre crescita e benessere.