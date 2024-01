L’imprenditoria femminile ‘riparte’ da Bari: aperte le selezioni per il corso gratuito “Giovani donne: che impresa!”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

The UPS Foundation supporta con una donazione di 25.000 dollari l’organizzazione no profit Pangea ETS e l’edizione 2024 del progetto “Giovani Donne: che Impresa!”, un corso gratuito interattivo di orientamento di 100 ore dedicato a giovani donne con età compresa fra i 23 e i 45 anni che abbiano un’idea imprenditoriale da sviluppare in una micro-impresa. Durante il corso, in programma da marzo a giugno 2024 a Bari, UPS collaborerà attivamente nella realizzazione di moduli formativi dedicati approfondendo temi chiave quali l’export, l’e-commerce e la customer experience. Tutte le donne che desiderano ripartire da sé stesse, e avviare il proprio business, possono inviare la propria candidatura entro il 23 febbraio compilando il form sul sito e accedere così al colloquio di selezione per la serie di incontri in presenza al via in primavera nel capoluogo pugliese. “Noi di UPS crediamo fortemente nell'empowerment femminile e siamo orgogliosi di sostenere il progetto di avvio di impresa di Pangea ETS dedicato alle giovani donne", ha dichiarato Paco Conejo, country manager di UPS Italia. "Garantire alle donne imprenditrici pari opportunità economiche in tutto il mondo non è solo una cosa giusta da fare, ma anche una decisione aziendale efficace, che ci aiuta a creare comunità prospere e inclusive". “Dopo Roma e Milano siamo molto felici di portare a Bari la settima edizione del corso "Giovani Donne: che Impresa!”, ha commentato Simona Lanzoni, vicepresidente di Fondazione Pangea ETS. “Essere al Sud per le giovani donne è per noi un valore aggiunto in risposta alle sfide che tutti i giorni Pangea porta avanti al fianco delle donne di ogni età e luogo del mondo. Grazie alla collaborazione con The UPS Foundation questo percorso di orientamento all'avvio di micro-impresa sarà ancora più ricco ed interessante”. The UPS Foundation sostiene la formazione delle donne imprenditrici, il loro accesso al mondo del lavoro e un quadro normativo che permetta loro di acquisire le conoscenze necessarie e gli strumenti per espandere ulteriormente le proprie attività. Almeno il 25% delle donazioni annuali della Fondazione UPS, infatti, è a favore di organizzazioni che offrono l’accesso a programmi formativi e creano opportunità economiche per donne e giovani meno privilegiati . Pangea ETS è un’organizzazione no profit che dal 2002 lavora per favorire lo sviluppo economico e sociale di donne alla ricerca di un nuovo inizio o migliori opportunità. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione al progetto “Giovani Donne, che impresa!”, scrivere a impresadonna@pangeaonlus.org