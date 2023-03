Imprese al femminile, nel 2022 in Puglia più di trecento nuove attività

Nonostante nel 2022 si contino 6mila imprese femminili in meno rispetto al 2021, la Puglia fa segnare una variazione positiva di 319 imprese nel confronto fra i due anni, seguita dalla Lombardia (277), Sardegna (272), Trentino Alto Adige (156) e Valle d'Aosta (18). E' quanto emerge dai dati diffusi dall’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere e InfoCamere. Se per tutte le altre regioni italiane i dati portano segno negativo, in Puglia il contesto generale ancora complicato dagli effetti della pandemia, dalla guerra e dalla crisi energetica, sembra non aver scoraggiato le imprenditrici.

A fine 2022 le imprese rosa registrate in tutta Italia sono state il 22,21% del totale. Alcuni settori in cui è più spiccata la presenza imprenditoriale di donne hanno vacillato. È il caso del commercio che ha perso 7.700 attività e dell'agricoltura che ne ha perse più di 4mila. Le donne poi iniziano ad affermarsi in ambiti più innovativi come le attività professionali, i servizi di informazione e comunicazione e le attività finanziarie e assicurative. "La componente più innovativa dell'impresa femminile non solo non si è arresa di fronte alle difficoltà dello scorso anno, ma anzi si è irrobustita", commenta il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, aggiungendo che "è indicativo di un processo che si osserva da tempo e che mostra che sempre più donne scelgono di mettere a frutto le proprie competenze e il proprio talento aprendo attività in alcuni settori che ancora sono a prevalente presenza maschile".