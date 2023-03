Levante Prof 2023, inaugurata a Bari la fiera dedicata a ristorazione e accoglienza turistica

Sono presenti quasi 200 stand e 400 espositori, il programma prevede circa 100 eventi in cui si alterneranno numerosi professionisti ed esperti dell’industria, dell’ospitalità e della ristorazione, provenienti da tutto il territorio nazionale e anche dall’estero. È stata inaugurata, oggi a Bari, l’ottava edizione di 'Levante Prof', la più completa fiera internazionale nel Sud Italia del settore panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento e hotellerie, in programma nella Fiera del Levante di Bari sino a mercoledì 15 marzo.

«Levante Prof - ha dichiarato l'assessore al Personale della Regione Puglia, Gianni Stea - è una manifestazione che mette in evidenza l’imprenditoria femminile. In Puglia c’è un trend positivo di donne che si sta adoperando nel settore della pasticceria, panificazione, produzione di birra artigianale e del confezionamento, e quindi sono convinto che molti di questi imprenditori avranno un impatto importante e di spicco a livello nazionale e mondiale facendo prodotti di qualità".

"La città di Bari - ha commentato l'assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Carla Palone - accoglie con rinnovato entusiasmo l’ottava edizione di Levante Prof, appuntamento imperdibile per i professionisti del mondo della ristorazione e dell’accoglienza. Un evento fieristico di alto livello che valorizza il 'made in Italy' dei prodotti enogastronomici pugliesi e non solo, apprezzati ormai in tutto il mondo".

"Siamo orgogliosi - ha sottolineato il general manager di Levante Prof, Ezio Amendola - di inaugurare l’ottava edizione di Levante Prof con numeri ben superiori alle edizioni pre-Covid. Siamo, in ordine di importanza, dopo Milano e Rimini, la terza manifestazione italiana specializzata nell’accoglienza e nella ristorazione. Levante Prof rappresenta un hub internazionale che mette in contatto i professionisti, presenta best practice e approfondimenti su tematiche specifiche e, soprattutto, offre opportunità per gli operatori specializzati, di far crescere il proprio business".

L'evento, organizzato da Dmp Srl, è ospitato negli spazi del nuovo padiglione fieristico che si estende per 20mila metri quadri. Il primo giorno di attività è stato accompagnato da incontri istituzionali e commerciali, come il convegno dal titolo 'L’evoluzione della panificazione meridionale nel post pandemia' in cui è intervenuto anche Francesco Schittulli: "Dobbiamo ritornare a quell’alimentazione genuina che ci consente di vivere sani e a lungo - ha dichiarato il presidente nazionale della Lilt - Di qui la necessità di proteggere il nostro pane, magari con leggera riduzione di apporto di sale, che, insieme all’olio extravergine di oliva italiano, può essere un alimento nutraceutico perché ha una doppia proprietà, sia nutrizionale che farmacologica con effetti positivi per la salute, la prevenzione e il trattamento delle malattie".