Pirelli inaugura il suo Digital solutions center a Bari: "Lavoreremo con i giovani talenti del territorio. Altre 50 assunzioni fino al 2025"

La sede totalmente dedicata allo sviluppo digitale del colosso automobilistico si trova in via Mazzitelli. Ad oggi sono state assunte 11 persone grazie anche a un accordo con il Politecnico e l'Università di Bari

"Ad oggi abbiamo assunto 11 persone, ma ne prevediamo 50 fino al 2025": il direttore generale della Pirelli, Andrea Casaluci, presenta così il piano di impiego del nuovo Digital center barese del colosso automobilistico, che oggi ha aperto le porte in via Mazzitelli. Un unicum per il territorio, che sarà totalmente dedicato allo sviluppo digitale del business Pirelli, "dallo sviluppo dei pneumatici, industrializzazione, distribuzione, fino alla commercializzazione".

Durante la presentazione è intervenuto anche il ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, con un video collegamento in cui salutava le autorità presenti, ricordando le importanti opportunità di innovazione date dal territorio, anche grazie alla collaborazione con l'Università di Bari e il Politecnico di Bari, da cui arrivano i giovani talenti che saranno impiegati all'interno della struttura. Un investimento complessivo da 9 milioni di euro.

Il progetto

Tra i progetti chiave che si stanno sviluppando nel Digital Solutions Center Pirelli vi è l’ulteriore potenziamento della piattaforma di Big Data per la raccolta, la trasformazione e l’analisi di tutti i dati dell’ecosistema aziendale. Tale strumento consente l’elaborazione di algoritmi per accelerare i tempi di

sviluppo dei prodotti, migliorarne ulteriormente la qualità, massimizzare l’efficienza dei macchinari, ottimizzare l’efficacia commerciale e realizzare nuovi servizi digitali. Inoltre, grazie a nuovi algoritmi – a supporto di tutte le funzioni aziendali e delle fabbriche – Pirelli sarà in grado di condurre studi direttamente sul “Digital Twin” del pneumatico, la replica digitale del prodotto fisico che consente la progettazione e lo sviluppo di nuove analisi di performance su prototipi virtuali. Inoltre, grazie all’Industrial Internet of Things sarà possibile ottimizzare la supply chain attraverso modelli predittivi della domanda e migliorare i processi produttivi, prevedendo gli interventi di manutenzione dei macchinari con benefici in termini di costi e dei tempi di sviluppo e di risparmi sui consumi energetici e

sui costi di trasformazione.

Tra le tecnologie su cui può contare il centro, vi sono quelle presenti nell’Innovation room, uno spazio che consente un vero e proprio co-working virtuale tra i dipendenti di Bari e le circa 500 persone del team Digital Pirelli a livello globale, oltre all’interazione con l’Headquarters Pirelli, i suoi 18 stabilimenti del mondo Pirelli, i fornitori, i clienti e i vari poli universitari con i quali l’azienda collabora in progetti di open innovation e scambi di competenze.

Tra questi, un ruolo di primo piano per il DSC è svolto dall’Università di Bari e dal Politecnico di Bari tanto che, nello spazio di Via Mazzitelli, è presente un’area destinata a ospitare anche i team di lavoro dei due poli universitari, che hanno tra le loro eccellenze la formazione delle nuove competenze nel mondo digitale. Con l’Università di Bari e con il Politecnico di Bari Pirelli sta finalizzando due progetti di collaborazione con l’obiettivo, rispettivamente, di ottimizzare i processi produttivi delle fabbriche attraverso lo sviluppo di sistemi di smart manufacturing e di supportare la digitalizzazione e l’intelligenza

artificiale nelle varie fasi di progettazione del pneumatico.

Il programma di collaborazione con i due atenei prevede, inoltre, alcuni corsi con la presenza di manager Pirelli, la realizzazione di altri progetti di ricerca e sviluppo congiunti e iniziative quali career day, seminari e hackaton, oltre a programmi di stage, tirocini e finanziamenti di dottorati di ricerca.

Lo sviluppo del DSC consolida i legami tra Pirelli e il mondo universitario e rafforza il suo modello di open innovation che oggi vede l’azienda al lavoro su circa 58 progetti con 12 Università. Le collaborazioni dell’area Digital con il mondo accademico integrano e completano quelle della Ricerca & Sviluppo di Pirelli, con i suoi 13 centri di ricerca interni che occupano oltre 2mila persone a livello mondiale. In Italia, in particolare, Pirelli già collabora attivamente con Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università Bocconi, Università Cattolica, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Pisa e Università degli Studi di Milano Bicocca