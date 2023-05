Nuove tecnologie e intelligenza artificiale per la Sanità: a Bari il nuovo hub produttivo dell'azienda Cle

Society 5.0, il futuro è adesso. Si svolgerà, domani 26 maggio, l'inaugurazione del nuovo sito produttivo di CLE e presentazione delle nuove tecnologie con Avatar 3D e AI per la Sanità

Al taglio del nastro interverranno il Sindaco di Bari Antonio Decaro, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto

Un nuovo sito produttivo in grado di ampliare l’offerta di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico per Regioni, Comuni, Aziende Sanitarie e Imprese. Questo è l’obiettivo di CLE, PMI innovativa barese guidata da Mariarosaria Scherillo, che il 26 maggio a Bari, a partire dalle ore 17:30, inaugurerà l’HUB IT di via Giovanni Amendola 189, che avrà importanti ricadute occupazionali sul territorio.

L’HUB IT di CLE s’inserisce nel progetto PIA Piccole Imprese, «Technology for Integrated Care Pathways», realizzato grazie al cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014-2020 “Aiuti ai Programmi Integrati di Agevolazione promossi da Piccole Imprese”.

“Con CLE HUB IT puntiamo ad offrire un supporto per accelerare ed accompagnare la transizione digitale, in particolar modo sui fronti dell’intelligenza artificiale e dei nuovi modelli di progettazione e gestione di dati e servizi in rete”, spiega Mariarosaria Scherillo.

Avatar e AI per il monitoraggio e la cura del Parkinson

Nel corso dell’evento, sarà presentata un’innovativa tecnologia in realtà aumentata, sviluppata da CLE in partnership con il Politecnico di Bari e la Fondazione Michael J. Fox, in grado di seguire l’andamento della malattia del Parkinson attraverso un Avatar in 3D dei pazienti.

Un software che fornisce suggerimenti di intervento e miglioramento della terapia in maniera tempestiva e dettagliata, grazie alla potenza combinata di Intelligenza Artificiale e realtà aumentata con Avatar 3D.

Tra le autorità presenti, il Sindaco di Bari Antonio Decaro, Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

All’evento interverranno anche il Vicesindaco di Bari con delega alla trasformazione digitale Eugenio Di Sciascio, Rocco Palese, Assessore alla Sanità della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, e Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia.

In rappresentanza del mondo accademico e delle imprese parteciperanno: Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari, Edoardo Gisolfi, Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologico, e Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia.