Incontro informativo su Cin (Codice Identificativo Nazionale): cosa c'è da sapere

Si è svolto a Bari nella sede di Confcommercio, l’incontro formativo organizzato dall’Associazione Extra Alberghiero Terra di Bari Confcommercio Bari-BAT su "CIN: Cosa c'è da sapere". Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti Giovanna Castrovilli presidente dell’AETB Confcommercio Bari, Nica Mastronardi e Carmelo de Rosa, responsabili di Puglia Promozione, che hanno illustrato il Codice Identificativo Nazionale (CIN), una novità di grande rilevanza per il settore ricettivo pugliese. A partire dal 3 giugno, infatti, le strutture ricettive della Puglia hanno la possibilità di richiedere il CIN e di utilizzarlo per pubblicare gli annunci relativi alle locazioni brevi o turistiche. Questo codice, che rappresenta un'evoluzione del precedente Codice Identificativo di Struttura (CIS), è parte integrante del sistema digitale turistico-culturale gestito da Puglia Promozione. Dal 1° settembre è obbligatorio. La Puglia si conferma una delle regioni italiane con il maggior numero di operatori del settore turistico. Con oltre 51.000 strutture registrate al sistema digitale turistico-culturale, la regione offre una vasta gamma di opzioni ricettive, che includono: • Più di 1.000 alberghi che offrono circa 105.000 posti letto. • 9.000 strutture dell’extra alberghiero, tra cui bed and breakfast, agriturismi e case vacanze, con un totale di circa 190.000 posti letto. • Circa 40.000 locazioni turistiche rilevate dal 2021 a oggi attraverso il CIS. A questi si aggiungono gli operatori di servizi turistici e culturali, che contribuiscono a rendere la Puglia una destinazione sempre più attraente e ben organizzata per i visitatori. Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rappresenta un importante strumento per migliorare la trasparenza e la regolamentazione delle locazioni turistiche. Con il CIN, le strutture ricettive possono pubblicare i propri annunci in modo conforme alle normative, garantendo ai turisti un'informazione chiara e affidabile. Inoltre, il sistema facilita il monitoraggio delle attività ricettive da parte delle autorità competenti, contribuendo a combattere l'abusivismo e a promuovere la qualità dell'offerta turistica. “L'incontro rappresenta – spiega Vito D’Ingeo Presidente di Confcommercio Bari- BAT - un'importante occasione di aggiornamento e confronto per tutti gli operatori del settore ricettivo territoriale e, la partecipazione di esperti come Nica Mastronardi e Carmelo de Rosa di Puglia Promozione garantirà un dibattito ricco di contenuti e spunti utili per affrontare al meglio le sfide e le opportunità del mercato turistico.”