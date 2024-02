'L'innovazione nel retail orafo gioielliero: governare il cambiamento per trarne vantaggio', al via gli incontri promossi da Confcommercio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

In questi anni il settore del retail orafo gioielliero sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni. Queste dinamiche richiedono agli operatori del settore di abbracciare e fare propri i cambiamenti del mercato e di capitalizzare le opportunità offerte dall'innovazione, senza mai perdere di vista il patrimonio culturale, storico e di conoscenza che ogni attività ha costruito nel corso degli anni di attività. Tenere quindi il passo con le mutevoli esigenze dei clienti e le evoluzioni del settore risulta un obiettivo primario di Assooro, di Federpreziosi e di Confcommercio della Provincia di Bari e BAT. "Per questo motivo - spiega il Presidente di Confcommercio Bari BAT, Vito D’Ingeo - oltre alla ricerca di valore e bellezza nei gioielli, i clienti cercano anche un'esperienza di acquisto completa che includa conoscenza, professionalità e un servizio personalizzato e per questo motivo la Confcommercio Bari BAT, sta avviando un percorso denominato “Un portale prezioso: comunicazione e formazione attraverso l’innovazione nelle imprese orafe”, che, in collaborazione con la CCIAA di Bari, permetterà di realizzare, a favore degli Associati, un’attività formativa specialistica". “Rossella Aquilino Presidente Assooro Federpreziosi Confcommercio Bari BAT – aggiunge che, seppur il settore orafo/gioielliero della Provincia di Bari e BAT sia altamente qualificato ed attento ai cambiamenti in atto nel mercato, sollecitare sempre la categoria a non rimanere ancorati alle pratiche tradizionali e di cavalcare positivamente il cambiamento proprio in un mercato in costante evoluzione, permetterà di mantenere il successo a lungo termine". Da mercoledì 21 febbraio, saranno sei gli incontri in calendario fino al 3 aprile 2024, durante i quali i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire tematiche cruciali. La partecipazione attiva a queste iniziative di formazione rappresenta un investimento fondamentale per il successo e la sostenibilità delle imprese nel settore del retail orafo gioielliero. Programma degli incontri, dalle ore 13.45 alle ore 15.45, presso la sede di Confcommercio Bari BAT, Via Amendola, 172/c – BARI scala K1 - 6° piano:  Mercoledì, 21 febbraio 2024 - Legislazione e settore orafo;  Mercoledì, 28 febbraio 2024 - Pianeta corallo il futuro di una tradizione;  Mercoledì, 6 marzo 2024 - Comunicazione digitale nelle gioiellerie: crescere con un metodo agile;  Mercoledì, 13 marzo 2024 - Fotografia veicolo di emozioni o semplice rappresentazione;  Mercoledì, 20 marzo 2024 - Raccontare il diamante: un nuovo mo(n)do - Competenza narrativa in gioielleria tra naturale e sintetico;  Mercoledì, 3 aprile 2024 - Proporre l’orologeria oggi - riflessioni ad alta voce sulle tecniche di vendita. Agli incontri saranno presenti, per il proprio ambito di competenza, Steven Tranquilli, Vincenzo Aucella, Vincenzo Mazza, Gloria Belloni, Carlo Falanga, Loredana Prosperi e Luigi Mercatili. Si può partecipare attraverso prenotazione, con la compilazione ed invio del seguente link : https://forms.gle/jdW5g4UHW5MnKX2F9