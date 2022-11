Lum Strategy Innovation, l'Università di Casamassima 'in rete' con la Ca' Foscari di Venezia: uno spin-off per sostenere le imprese

Mercoledì 9 novembre 2022, alle ore 18, presso l’aula “Aldo Rossi” del Nuovo Campus dell’Università LUM, si terrà l’evento di presentazione del nuovo spin off denominato LUM Strategy Innovation S.r.l., nato dall’incontro tra l’ateneo con sede a Casamassima e la società Strategy Innovation S.r.l., spin off dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

L’obiettivo dell’iniziativa, che sarà presentata dal prof. Antonello Garzoni, Rettore dell’Università LUM e Presidente di LUM Strategy Innovation e dal prof. Carlo Bagnoli, Ordinario di Innovazione Strategica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della neocostituita società, è quello di replicare nel territorio pugliese la positiva esperienza di Strategy Innovation, società di ricerca e consulenza nata nel 2015 a Venezia e operativa inizialmente nel Nord-Est Italia e ora in tutta l’Italia Settentrionale, creando interscambio e opportunità di networking tra il tessuto imprenditoriale delle due aree di riferimento.

LUM Strategy Innovation si occuperà in particolare di trasferire alle imprese della Puglia e del Sud Italia la conoscenza creata all’interno dei due atenei attraverso progetti d’innovazione strategica, ridefinizione dell’identità aziendale, scenarizzazione e strategie di sostenibilità e di digitalizzazione.

Oltre alle imprese del territorio, anche i migliori talenti dell’Università LUM beneficeranno della nuova attività: uno degli obiettivi infatti è quello di dare la possibilità a studenti e neolaureati di affiancare i consulenti dello spin off e di cimentarsi in progetti reali di innovazione strategica, al fine di creare percorsi di crescita dei giovani all’interno di LUM Strategy Innovation e presso le imprese coinvolte nei progetti di innovazione.

Valore fondante dello spin off è l’indisciplinarietà: in ogni singolo progetto non saranno impiegate solo specifiche conoscenze nell’ambito dell’economia e del management, ma saranno coinvolti professionisti provenienti da ambiti differenti: psicologia, antropologia, sociologia, neuroscienze, design e architettura, ingegneria dei materiali e dell’informazione, filosofia e lettere.

“Con la nascita di LUM Strategy Innovation si rafforza la capacità del nostro Ateneo di sostenere la crescita delle competenze imprenditoriali del nostro territorio – evidenzia il Rettore della Lum Antonello Garzoni - L’esperienza di Ca Foscari ci aiuterà a costruire modelli di business più innovativi per le nostre aziende, contribuendo a rafforzare le imprese pugliesi e prepararle per il futuro. Tra le prime attività della neonata spin-off vi sarà la realizzazione di un ciclo di workshop dedicati a imprenditori e manager pugliesi su temi attuali e di frontiera come l’open innovation, la digital transformation, il future farming, la sostenibilità, le nuove fonti di energia e il passaggio generazionale. Si tratta di eventi esclusivi e gratuiti, rivolti solo a imprenditori e figli di imprenditori, così da stimolare idee per il cambiamento. Inoltre – sottolinea Garzoni - a maggio del prossimo anno porteremo a Bari una edizione tutta dedicata al Sud dello Strategy Innovation Forum, dal 2015 il più grande evento italiano di innovazione strategica con respiro internazionale, frequentato da imprenditori, managing director di aziende multinazionali, accademici e practitioners di tutto il mondo”.

“Strategy Innovation S.r.l. è nata nel 2015 – ricorda il prof. Carlo Bagnoli - per favorire il trasferimento di conoscenza, nei campi dell’innovazione e della strategia, dal mondo accademico a quello imprenditoriale e viceversa. In questi 7 anni di attività è riuscita a innovare centinaia di imprese del nord Italia, trasformandole da organizzazioni solo di “risposta” (ai clienti, ai concorrenti, alle normative, ecc.), a organizzazioni anche e soprattutto di ‘proposta’. L’ambizione di LUM Strategy Innovation è sfruttare le esperienze maturate per supportare nella formulazione delle loro strategie innovative anche le imprese pugliesi e, più in generale, del sud Italia, nella convinzione che abbiano un enorme potenziale ancora inespresso. Un’ulteriore sfida che abbraccerà LUM Strategy Innovation sarà creare degli stretti collegamenti tra le imprese nordestine e quelle pugliesi per avviare progetti di innovazione strategica congiunti.”