Investimento strategico di Isola dei Tesori in Bauzaar per lo sviluppo del Sud

Lunedì 19 settembre si è conclusa l’operazione di ingresso di Dmo Pet Care S.r.l. nel capitale di Bauzaar S.r.l.

L’operazione si è realizzata attraverso l’acquisto iniziale del 55% del capitale sociale di Bauzaar S.r.l. dai soci, che scendono rispettivamente al 25,04% (Megamark) ed al 19,96% ripartito equamente i tra Co-Founders della start up Matteo Valente e Domenico Gimeli.

Un successivo step di acquisto di una ulteriore quota è previsto a partire dal 2024.

Isola dei Tesori è la seconda catena italiana di PET Stores specializzati con 210 negozi diretti e 76 in franchising, affiancati dal sito specializzato online Isola.it

Megamark è la più importante realtà della GDO del Sud Italia con oltre 500 negozi alimentari ad insegna “Dok”, “Famila”, "A&O"(Gruppo Selex).

Bauzaar S.r.l., con le insegne Bauzaar.it per l'e-commerce e Joe Zampetti per i negozi è stata sviluppata a partire dal 2013 dai due giovani imprenditori Domenico Gimeli e Matteo Valente, ai quali sono state confermate le deleghe operative.

Ha commentato così l’operazione l’Amministratore Delegato di Isola dei Tesori Stefano Di Bella: “Con questo investimento acceleriamo sia lo sviluppo delle nostre reti nel Sud Italia sia lo sviluppo di una divisione online con due siti complementari. Gli obiettivi sono ambiziosi ed il Management Team molto forte”.

Per la Direzione Operativa di Megamark, Francesco Pomarico, ha commentato: “La cultura specializzata di Isola dei Tesori unita alla forza di Megamark nel Sud Italia creano un potenziale market leader“.

Hanno commentato i Co-Founders di Bauzaar S.r.l.: “Questa alleanza ci consentirà di puntare alla leadership nel Sud Italia dei negozi fisici ad insegna Joe Zampetti ed a conquistare la terza posizione nel fiorente mercato delle vendite online con Bauzaar.it

La Direzione di Isola dei Tesori ha aggiunto: “Questa operazione fa seguito alle acquisizioni di ZooMegaStore in Lombardia e Lino Zanasi in Emilia, mentre ulteriori due-tre acquisizioni sono in avanzata fase di realizzo. Assieme ad un piano di sviluppo per nuovi 20-25 nuovi negozi ogni anno, questo programma farà di Isola dei Tesori una realtà nazionale da 350-400 milioni di euro entro i prossimi 3-4 anni. In parallelo proseguirà lo sviluppo di Doctor Vet, catena di laboratori veterinari e cliniche specializzate nella cura degli animali .”

La catena Isola dei tesori è gestita da DMO Pet Care S.r.l., di cui i fondi Peninsula e Azimut Libera Impresa controllano il 75% e la DMO Spa (Famiglia Celeghin) ed il management la quota rimanente .