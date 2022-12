Tecnici e laureati in discipline scientifiche: l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare cerca personale a Bari

Dieci posizioni aperte per il ruolo di tecnico di ricerca e otto per le mansioni di tecnologo. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare assume personale per la sezione di Bari, nell'ambito del reclutamento nazionale di nuovi lavoratori per i progetti finanziati dal Pnrr.

Per la sede del capoluogo pugliese, in particolare, sono richieste figure professionali per lavorare su progetti di scienza di frontiera, a forte vocazione tecnologica. Si cercano 5 tecnici informatici, 3 tecnici elettronici, 2 tecnici meccanici, 8 laureati in discipline scientifiche con un background in computing e data analysis.

I contratti, con una durata di 24 mesi, saranno assegnati tramite avviso pubblico. Per partecipare al concorso, sarà necessario inviare domanda al bando di proprio interesse disponibile a questo link. Per lavorare presso la sezione Infn di Bari, bisognerà indicare la preferenza della sede nella domanda di partecipazione.

“Grazie al Pnrr si offre un’opportunità unica, soprattutto per molti e molte giovani, di entrare a far parte della comunità scientifica italiana e internazionale e di lavorare su nuovi progetti di punta per la ricerca di eccellenza - ha commentato il presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli - È un’opportunità per maturare un’esperienza di valore e crescere professionalmente, e per alcuni potrà anche essere l’inizio di una vera e propria carriera nel mondo della ricerca, con la possibilità di rimanere all’Infn oltre la conclusione dei progetti Pnrr. Ci auguriamo che i nostri bandi suscitino quindi interesse e che siano in tante e tanti a presentare domanda per partecipare ai concorsi".