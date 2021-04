Italo arriva in Puglia: dal 27 maggio i nuovi collegamenti da Bari per Roma e Torino

Italo rafforza la sua presenza al Sud e debutta sulla linea Torino/Milano-Roma-Bari, annunciando quattro collegamenti quotidiani a partire dal 27 maggio "in vista di un’estate proiettata alla riscoperta delle bellezze del nostro Paese, con una forte spinta al turismo interno".

In Puglia sono previste le fermate di Foggia, Barletta e Bari mentre due saranno le nuove fermate in Campania, a Caserta e Benevento.

Saranno quattro, come detto, i nuovi collegamenti che collegheranno la Puglia al network Italo. Due lungo la direttrice Nord Sud: il primo da Roma alle 7:30 con arrivo a Foggia alle 10:45 (ripartenza alle 10:54) e arrivo a Bari alle 12:12 e l’altro in partenza da Torino alle 07:25 con arrivo a Foggia alle 15:43 (per ripartire alle 15:58) e arrivo a Bari alle 17:22. Ci saranno poi altri 2 servizi quotidiani per il flusso Sud Nord: uno da Bari alle 12:51 con arrivo a Foggia alle 14:07 (per ripartire alle 14:35) e arrivo finale a Torino alle 22:35 ed un altro sempre da Bari alle 18:33 con arrivo a Foggia alle 19:36 (con ripartenza alle 19:45) e termine corsa a Roma alle 23:09.



Inoltre, dal 13 Giugno, crescerà ancora l’offerta ed entreranno a far parte della direttrice Torino/Milano-Roma-Bari 3 nuove stazioni: Trani, Bisceglie e Molfetta che saranno collegate per la prima volta al network di Italo ed al resto della linea AV.

