Cybersecurity: ITS Academy Apulia Digital e Università degli Studi di Bari siglano gli accordi con Fortinet

Il prestigioso Fortinet Security Academy Program arriva anche sul territorio pugliese grazie agli accordi che la Fondazione ITS Academy Apulia Digital Maker e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” formalizzeranno, il prossimo 20 Maggio a Bari, con il manager Massimo Palermo, Vice Presidente Italy & Malta Sales della società statunitense, colosso mondiale nel settore della sicurezza informatica.

Si darà così avvio al programma Accademico di Fortinet che, integrandosi nei programmi didattici, mira a potenziare il collegamento tra formazione accademica e carriera lavorativa, assicurando nuove opportunità agli studenti pugliesi di acquisire competenze avanzate e certificate nell’ambito della Cybersecurity, settore in continua evoluzione in cui è crescente la richiesta di professionisti per la gestione della sicurezza di dati e infrastrutture.

Un’operazione di grande rilevanza, quindi, in cui è risultata strategica Eulogic srl, società operante nel settore della sicurezza informatica da oltre dieci anni, che ha rivestito il ruolo di system sul territorio per facilitare il protocollo di intesa tra le organizzazioni coinvolte e tra le aziende partner dei corsi professionalizzanti dell’Apulia Digital, Istituto tecnologico Superiore dell’Area ICT in Puglia.

Nella sede di Piazza Aldo Moro 37 della Fondazione prenderà avvio il programma della giornata: alle ore 11:30 Massimo Palermo - tra i 100 top manager italiani scelti da Forbes per il 2021 - è atteso per l’incontro con il Presidente dell’ITS Academy, Euclide Donato Della Vista, a cui seguirà, alle 14:30, quello con il magnifico Rettore, Stefano Bronzini, presso il Rettorato dell’Ateneo.

Una giornata che segna un nuovo passo verso la valorizzazione delle competenze dei giovani talenti pugliesi e che attesta l’impegno dell'ITS Academy Apulia Digital e dell’Università a vincere le sfide dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo, attraverso la formazione di professionisti capaci di contribuire alla crescita economica, sociale e culturale del territorio. Infatti, l’Its Academy ha già aperto le iscrizioni per venti nuovi percorsi gratuiti post diploma del biennio 2024/26 - finanziati dal Ministero dell'Istruzione e promossi in collaborazione con la Regione Puglia – per formare i profili professionali più richiesti nel settore delle nuove tecnologie digitali, tra cui il Cyber Security Expert ( info e iscrizioni su www.apuliadigital.it).

L’evento è aperto agli organi di informazione, invitati a documentare l’iniziativa.