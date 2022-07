'Supertecnici' del sistema casa: all'Its Cuccovillo di Bari la presentazione del nuovo corso di alta specializzazione post diploma

Questa mattina, presso la sede dell’Its Cuccovillo di Bari, le aziende del distretto Apulo-Lucano del Legno Arredo e l’ITS “A. Cuccovillo” di Bari hanno presentato la prima edizione del Corso Duale di Alta Specializzazione Post Diploma in “Tecnico Superiore di Processo, Prodotto, Comunicazione e Marketing per il Settore Arredamento”.

Il nuovo percorso formativo consentirà a 25 giovani diplomati, che sognano di lavorare nel mondo dell’arredo casa, di conseguire la specializzazione nel campo della progettazione, produzione e marketing di prodotti d’arredamento.

La conferma della prima edizione del corso rappresenta "un’ulteriore opportunità di sviluppo personale e del territorio in un settore produttivo importantissimo per il Made in Italy". Il corso, come è stato spiegato, "è frutto di un’intensa attività di analisi delle potenzialità del territorio, delle possibilità di crescita del comparto e delle competenze necessarie per avviare in concreto tale crescita".

"Le amministrazioni locali impegnate in prima linea a garantire l’appoggio ad iniziative di sviluppo dell’industria locale del settore arredamento, le imprese del territorio che necessitano di personale altamente specializzato e l’ITS Cuccovillo, da sempre leader nella formazione di Supertecnici nell’ambito meccatronico, si sono incontrati più volte negli ultimi mesi per mettere a punto l’ambizioso progetto", è stato spiegato.

Il percorso consentirà quindi di introdurre i ragazzi all’interno delle varie specializzazioni, consentendo loro di individuare le proprie attitudini che saranno ulteriormente sviluppate durante le oltre 800 ore di tirocinio curriculare. I 25 studenti selezionati insieme alle Aziende, potranno frequentare questo percorso altamente specializzante, gratuitamente grazie al finanziamento della Regione Puglia.

Presente alla conferenza stampa l'onorevole Angela Masi, della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo Camera dei Deputati: "Sono davvero entusiasta che questa mia idea abbia incontrato l'interesse fattivo delle istituzioni, dell'ITS Cuccovillo, di Confindustria e delle aziende del territorio. Il primo corso ITS sul sistema casa del Mezzogiorno partirà nel luogo più rappresentativo, l'Alta Murgia: una grande occasione per le imprese e i giovani del nostro territorio. Ringrazio coloro che hanno reso concreto questo progetto, tutti assieme abbiamo fatto un primo passo importante e sono convinta che saremo pronti per affrontare le tante sfide che ancora ci attendono".

"La Regione Puglia è stata quasi pioniera degli Its credendo fortemente nel sistema duale che permette ai giovani di apprendere teoria e pratica in un percorso che è di fatto una porta aperta nel mondo del lavoro - ha detto l'assessore regionale all'Istruzione Sebastiano Leo - Gli Its pugliesi sono eccellenze riconosciute in tutta Italia testimoniata da una capacità di placement dell’80% circa. Continuiamo a puntare sulle alte competenze da fornire ai nostri giovani. Puntiamo su un’economia basata su un’intensità di conoscenza sempre più alta finalizzata a coprire le esigenze delle imprese e a rendere i futuri lavoratori sempre più specializzati".

"È un momento difficile nel nostro Paese e nel mondo - ha commentato Lucia Scattarelli, presidente dell'Its Cuccovillo - e pertanto, e mai, come in questo periodo, c’ è bisogno di una Buona Notizia. Apparentemente una Goccia nel contesto in cui cade, ma una Eccellente Opportunità per i Giovani che hanno bisogno di intravedere un po' di luce, di appigliarsi a delle Speranze di Futuro. Noi cercheremo, con tutte la nostra esperienza e strategia operativa, supportati dalle Istituzioni che ci sono vicine, e che hanno creduto nella premiante ricaduta che questo corso può avere, di offrire ai ragazzi che lo vorranno, una scelta formativa veramente significativa che può motivarli molto e concretizzarsi in occupazione e crescita personale. Come tutte le aziende che, insieme a noi, hanno raccolto la sfida e lavoreranno per il successo pieno di questo percorso".

"È importante per Confindustria sostenere ogni progetto relativo alla formazione del personale specializzato. Abbiamo raccolto la proposta di questo progetto quando è emerso dall’On. Masi e abbiamo suggerito la modalità più snella ed efficace per poterlo realizzare. Il nostro obbiettivo è facilitare la vita e la crescita del nostro sistema industriale e il nostro compito è farlo attraverso progetti di formazione che siano frutto di un attento studio e analisi dei fabbisogni delle aziende. In questo caso lo strumento più consono era proprio quello degli ITS ed in particolare dell’ITS Cuccovillo perché si tratta di formare supertecnici specialisti del settore legno arredo e dello storico comparto del salotto, che è uno dei distretti storici del nostro territorio", ha detto Cesare De Palma per conto di Confindustria Bari-Bat.

"Il corso - ha spiegato il direttore dell'Its Cuccovillo, Roberto Vingiani - è nato dopo diversi incontri effettuati con le Aziende e le istituzioni nazionali e locali per individuare esattamente quali fossero le competenze necessarie a fornire un futuro per i nostri giovani e per le Aziende del settore. Le competenze individuate rappresentano il giusto mix tra la grande storia del nostro artigianato e le tecnologie del futuro che consentiranno anche ai nostri giovani di appassionarsi e di essere protagonisti della crescita del Sistema Casa pugliese e lucano. Una grande opportunità di acquisire elevate competenze, tecniche ed esperienziali, direttamente da chi opera quotidianamente in Azienda anche attraverso il lungo tirocinio che consente realmente ai ragazzi di “imparare lavorando”".