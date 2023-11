L'Afi vince bando con 'PugliaCapitaleSociale 3.0': al via il progetto 'Nel mantice delle parole'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“NEL MANTICE DELLE PAROLE” è il titolo del progetto in partenza Martedì 28 Novembre con cui l’AFI si è conquistata un significativo finanziamento dalla Regione Puglia. Un titolo che le pro-gettiste del Comitato Scientifico dell’ associazione, Alessandra Palazzo e Anna Chiara Achilli, hanno scelto per evidenziare il potere della musica, il mantice allude esplicitamente alla fisarmo-nica, e il potere delle parole trasformate progettualmente in volano di coesione sociale. “Siamo con-vinti” infatti dichiara il M° Francesco Palazzo, presidente dell’associazione, “che la musica possa davvero partecipare in modo trasversale alle politiche welfare, occupare un ruolo innovativo di sup-porto creativo, artistico, originale ed efficace per stabilire interconnessioni tra soggetti pubblici e privati, individui e organizzazioni, gruppi formali e informali, secondo modelli ispirati alle linee guida dell’ Agenda 2030. Siamo orgogliosi di questo traguardo, tra gli obiettivi di un lavoro alacre e incessante iniziato nel 2020 con la nascita dell’associazione e dell’ambizioso progetto Fisarmo-niké”. Il progetto finanziato prevede un’alleanza con dei soggetti collaboratori che ne fruiranno al tempo stesso come protagonisti e beneficiari, intercettati tra due diverse fasce d’età: una prima fascia che frequenta il Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi di Bari, una seconda che frequenta l’UTE, Univer-sità delle Terza Età di Bari. Due generazioni anagraficamente distanti coinvolte in uno stimolante percorso di incontri e attività specifiche per dialogare, tra musica e parole, una con l’altra, per attra-versare le loro differenze e diversità al fine di esplorarle, per generare flussi, passaggi, trasferimenti, scambi, produzioni e altre dinamiche capaci di riscoprire valori e significati, instaurare legami e re-lazioni autentiche e profonde. La durata del progetto è di circa 12 mesi e l’AFI metterà in campo per la sua realizzazione un eccel-lente team di ben 18 risorse, suddivise tra vari musicisti, psicologi formatori, tutor di supporto e coordinamento, supervisori. Un particolare ringraziamento alle dirigenti del Liceo Arcangelo Scacchi e dell’UTE, rispettiva-mente alla prof.ssa Chiara Conte e alla dott.ssa Lucia Berardino, che hanno benevolmente scelto di collaborare al progetto attivandosi con entusiasmo e solerzia.