L'omaggio di Confcommercio Bari-Bat al ristorante "Ai 2 ghiottoni" che compie 50 anni

Un luogo storico nel centro di Bari che ha ospitato attori, politici e capi di Stato e di governo oltre a numerosissime star della musica. Da Mario De Napoli, Ai 2 Ghiottoni, hanno gustato le specialità tipiche della tradizione locale, riso patate e cozze, fave e cicorie, lo spaghetto all’assassina e il crudo di mare, in tantissimi. “Questi riconoscimenti sono una spinta per le attività a continuare a credere nel lavoro che svolgono negli anni – ha detto Vito D’Ingeo Presidente di Confcommercio Bari BAT - in cui la passione ha superato le mille difficoltà. Un riconoscimento identificativo importantissimo! Ai 2 ghiottoni, come molte altre imprese hanno resistito a una serie di sollecitazioni che hanno ricevuto soprattutto negli ultimi anni e continuano ancora operare sul territorio nelle varie tipologie di attività che rappresentano". Ai 2 ghiottoni, è la testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale del territorio pugliese. “Dal 23 dicembre 1973 al 23 dicembre 2023 – è scritto sulla targa - avete dimostrato impegno, passione e professionalità, contribuendo significativamente al tessuto commerciale della nostra comunità”. Al noto ristorante, che è in attesa del riconoscimento in quanto rientra tra le attività storiche del territorio, della Regione Puglia, Gaetano Frulli in rappresentanza di Ascom Bari, ha consegnato una targa ed una spilletta in oro simbolo della Confcommercio. Con questo riconoscimento Confcommercio Bari BAT vuole dare una testimonianza di quanto le attività storiche siano "Patrimonio di Puglia", luoghi in cui l’accesso offre il ricordo di attimi di un tempo che non c’è più, di un’era che ha lasciato in eredità forme, dinamiche e colori che oggi definiremmo forse “vintage”, capaci di risvegliare emozioni e curiosità