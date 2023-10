La Banca Popolare di Puglia e Basilicata approva la semestrale 2023: utile da 12,7 milioni

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha approvato nella seduta del 30 settembre il rendiconto intermedio al 30 giugno 2023, che chiude con un utile al netto delle imposte pari a 12,7 milioni di euro, in crescita di oltre il 60% rispetto al semestre dell’anno precedente. Un risultato particolarmente positivo, reso possibile, spiega l'istituto di credito in una nota, "da una crescita del 17,8% del margine della gestione finanziaria, pari a 92,3 milioni di euro, sostenuta dall’incremento netto del margine d’interesse, dovuta prevalentemente alla crescita dei tassi di mercato; oneri operativi pari a 60 milioni di euro, in leggera crescita per effetto della dinamica inflattiva che ha interessato le principali voci di costo; un costo del credito in moderata crescita, che esprime una qualità del portafoglio crediti in linea con i livelli registrati al 31 dicembre 2022: l’indicatore “crediti deteriorati netti/impieghi a clientela” risulta pari al 2,1% mentre in miglioramento risulta il “Texas Ratio” che si attesta al 30 giugno 2023 a 18,7%, rispetto al 19,4% registrato al 31 dicembre 2022.

I coefficienti patrimoniali, calcolati computando il risultato di conto economico del primo semestre, al 30 giugno 2023, sono i seguenti: CET1 14,9%, TIER1 14,9% e TCR 15,8%. La rendicontazione semestrale approvata - specifica ancora l'istituto di credito - non accoglie gli impatti del DL 104/2023 in quanto il Consiglio ha ritenuto opportuno attendere la conclusione dei lavori parlamentari, "viste le numerose e impattanti modifiche intervenute successivamente al varo del Dl di riferimento per adottare le opportune decisioni in sede di approvazione del Bilancio di esercizio".