"La Cisl Funzione Pubblica di Bari non entra in querelle politiche!"

Continua il confronto con il Governatore Emiliano in merito alle molteplici problematiche legate alla gestione della sanità barese aggravata dalla non sempre puntuale applicazione delle direttive regionali. "La realizzazione e l’apertura dell’Ospedale delle maxi Emergenze nei padiglioni della Fiera del Levante - spiega il segretario generale FP CISL Bari Franco Capodiferro - ha evidenziato problemi strutturali e gestionali in un Policlinico dove il confronto sindacale era già difficoltoso in una situazione ordinaria pre-covid e che nei mesi precedenti all’apertura era stato sfrontatamente evitato. Stiamo parlando di carenze di personale sanitario, di difficoltà organizzative e strumentali che andrebbero affrontate con il pieno coinvolgimento di quanti vivono quotidianamente sulla propria pelle gli effetti negativi di questa lunga fase emergenziale, e soprattutto di assunzioni, di stabilizzazioni e di sicurezza sul lavoro. Non meno importanti sono le vicende che interessano la ASL BA, dove le rappresentanze sindacali titolate al confronto cercano di dar luogo a una contrattazione aziendale in maniera lineare e programmata al fine di dare risposte e riconoscimenti concreti e tangibili a coloro che spesso, quando conviene, sono indicati come gli eroi, ma la Dirigenza offre spazio a una parte sindacale non titolata alla contrattazione che ricalcitra i regolamenti e perde di vista il bene comune. In un quadro così complicato registriamo la disponibilità del Presidente Emiliano a confrontarsi con le organizzazioni sindacali territoriali del comparto per cercare soluzioni condivise e rimuovere le criticità che stanno alla base delle diverse vertenze aziendali in un momento particolarmente delicato per il sistema “paese”. Lasciamo ad altri le polemiche e i giudizi sulle politiche sanitarie poste in campo dalla Giunta Emiliano, conclude Franco Capodiferro, piuttosto evidenziamo l’impegno del Presidente ad ascoltarci e a calibrare gli interventi per il bene dei cittadini e per prevenire situazioni di conflitto sociale. Quel che conta è la volontà e l’impegno della Giunta a mettere in campo quanto necessario per affrontare le difficoltà. "La nostra idea di sindacato - aggiunge Giovanni Stellacci segretario territoriale di Bari con delega alla sanità - non è quella di giudicare chi governa per la loro appartenenza politica ma per le cose che fanno concretamente. Abbiamo chiesto e ottenuto di incontrare più volte Michele Emiliano per affrontare alcune problematiche aziendali che riguardavano il Policlinico e la Asl Bari e senza alcun tentennamento ci ha incontrati. Auspichiamo che questa sua sensibilità nei confronti degli operatori sanitari e dei cittadini, sia da monito a quanti, Direttori e Dirigenti, con il loro operato devono perseguire gli obiettivi e consentire di rendere al meglio le risorse umane loro assegnate. Chiederemo al governatore di rimuovere dagli incarichi quanti si dimostrano “poco attenti” ai reali obiettivi e alle criticità che questa drammatica fase emergenziale pone ogni giorno, poiché ogni dipendente prima di essere un professionista è un essere umano che mette in campo le sue competenze per il bene della società e quindi va tutelato e gratificato."