La rinascita post pandemia degli agenti di commercio: a Bari il convegno Fiarc sul futuro della categoria

Quest’oggi, presso la sede Confesercenti Bari, si è tenuto il convegno FIARC per parlare del futuro di una categoria fortemente colpita in questi ultimi anni dalle conseguenze della pandemia: gli agenti ed i rappresentanti di commercio. Durante l’evento, il Presidente della Fondazione Enasarco, Alfonsino Mei ha dichiarato: “Stiamo studiando un nuovo sistema di welfare per agenti di commercio e consulenti finanziari, andando avanti verso i nostri obiettivi. Ci siamo messi anche a disposizione del Governo per agevolare l’economia reale del Paese. Noi rappresentiamo la rete di agenti più grande d’Italia, vogliamo investire nelle aziende e nelle infrastrutture in cui viene incentivata la figura dell’agente di commercio”. All’incontro sono intervenuti anche il coordinatore nazionale FIARC, Fabio D’Onofrio, il vicepresidente nazionale FIARC, Matteo Rinaldi e la Presidente Confesercenti Bari, Raffaella Altamura.