La Scuola Barese di Commercio: Un Percorso di Innovazione e Sviluppo per il commercio locale. Il progetto del DUC di Bari sarà presentato lunedì 11 dicembre

Nasce la "Scuola Barese di Commercio", una scuola dedicata ai commercianti e agli aspiranti commercianti della città per valorizzare la vocazione mercantile della comunità barese. Un'ambiziosa iniziativa promossa dal DUC - Distretto Metropolitano del Commercio della Città di Bari, l'aggregazione tra Comune di Bari, Confcommercio Bari-BAT e Confesercenti Bari, che sarà presentata a Bari lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 15:00 presso Porta Futuro Bari ex Manifattura Tabacchi da Carla Palone Presidente DUC Bari, Vito D’Ingeo Presidente Confcommercio Bari-BAT e Raffaella Altamura Presidente Confesercenti terra di Bari. L'evento segna l'inizio di un percorso formativo che coinvolgerà commercianti, aspiranti imprenditori, professionisti ed esperti, con l'obiettivo di ispirare, imparare e fare rete per stimolare lo sviluppo del commercio nella città. Secondo il Presidente di Confcommercio Bari-BAT Vito D’Ingeo il progetto scuola barese di commercio può costituire un punto di svolta nelle future attività del Distretto metropolitano del commercio della città di Bari poiché mette a disposizione degli operatori economici significativi elementi di innovazione progettuale e metodologica. La Scuola Barese di Commercio si propone di raggiungere tre obiettivi chiave: ispirare, imparare e fare rete. L'ispirazione avviene attraverso la diffusione di modalità innovative, caratteristiche e storie di successo del commercio barese. L'apprendimento è incentrato sulla creazione di esercizi di prossimità, punti di riferimento nei quartieri, condividendo competenze e strumenti. Infine, l'obiettivo di fare rete mira a coinvolgere e stimolare commercianti, professionisti e cittadini che desiderano contribuire attivamente allo sviluppo di Bari. Il percorso formativo si sviluppa in sette tappe fondamentali, di cui tre incontri di formazione con esperti, docenti, commercianti e imprenditori locali, ciascuna volta con l'obiettivo di far conoscere, crescere e innovare il panorama commerciale di Bari. - 11 dicembre 2023: Presentazione del Progetto “Scuola Barese di Commercio”; - 15 gennaio 2024 - ore 15:00-17:00 1° incontro di Formazione - docenti e operatori commerciali locali condividono conoscenze e esperienze, gettando le basi per lo sviluppo di esercizi commerciali di successo; - 22 gennaio 2024 - ore 15:00-17:00: 2° incontro di Formazione approfondisce ulteriormente le tematiche affrontate nel primo, offrendo agli interessati ulteriori strumenti e competenze. - 29 gennaio 2024 - ore 15:00-17:00: 3° Incontro di Formazione completa la fase formativa, fornendo agli aspiranti commercianti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato locale. - 11–13 febbraio 2024: 'Il Negozio Barese' - Laboratorio Intensivo dedicato al confronto e alla costruzione di idee, offrendo l'opportunità di lavorare su progetti concreti e stimolare la creatività imprenditoriale. - 18 febbraio 2024: Iniziativa 'Negoziante per un Giorno' rappresenta un'occasione unica per sperimentare direttamente l'esperienza di gestire un negozio, comprendendo le sfide quotidiane e le opportunità del settore. - Il 28 febbraio 2024: pubblicazione di una ricerca che analizza le caratteristiche distintive del modello di commercio barese, evidenziando il suo contributo allo sviluppo economico e sociale della città. Tutti gli incontri sono gratuiti e necessari per approfondire gli aspetti più importanti per fare crescere (o avviare) un negozio di successo. La Scuola Barese di Commercio rappresenta un'opportunità significativa per la crescita e l'innovazione del settore commerciale locale, promuovendo la collaborazione tra operatori del settore, professionisti e cittadini che desiderano contribuire al progresso di Bari.