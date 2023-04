La sicurezza tra i banchi di scuola. Se ne parla giovedì 20 aprile al Formedil Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Secondo il rapporto annuale INAIL 2022, nel 2021 gli infortuni denunciati in edilizia, sono stati 38.541, in aumento del 17,7% rispetto al 2020 fortemente condizionato dalla pandemia. Nel 2021 la crescita degli occupati (+7,7%) è stata accompagnata dall’incremento di incidenti (+17,7%) e patologie denunciate (+28,2%). Nel corso degli ultimi cinque anni le denunce di malattie professionali sono cresciute di anno in anno, tra queste le denunce di tumori di origine professionale che si attestano in media al 4% a livello nazionale. Dopo il calo del 6,7% del 2020, nel 2021 gli investimenti nelle costruzioni sono aumentati del 22,3%. Questo rilancio, che ha determinato anche una crescita del 7,7% degli occupati, è stato accompagnato da un incremento altrettanto significativo degli infortuni denunciati in edilizia, che nel 2021 sono stati 38.541, in aumento del 17,7% rispetto al 2020. I numeri dell’anno scorso restano comunque al di sotto di quelli registrati nel biennio 2018-2019 e si posizionano sugli stessi livelli del 2017. Numeri preoccupanti, per i quali il FORMEDIL - Bari ha acceso i riflettori e definito interventi di sensibilizzazione sui giovani studenti, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la tavola rotonda “LA SICUREZZA TRA I BANCHI DI SCUOLA” di giovedì 20 aprile alle ore 10:00 Sala Convegni Formedil - Bari via Renato Scionti, 2 Bari. Gli interventi di: Stefano Macale Direttore FORMEDIL Nazionale, Ente unico formazione e sicurezza, Salvatore Matarrese Presidente FORMEDIL - Bari, Luigi Sideri Vicepresidente FORMEDIL - Bari, Giuseppe Gigante INAIL Direzione regionale Puglia e Fulvio Longo Direttore SPESAL ASL Bari, saranno moderati dalla giornalista Patrizia Camassa Nella regione Puglia i dati confermano la tendenza nazionale e le denunce di tumori rappresentano il 7,5% delle denunce complessive. Mentre le malattie della cute e del tessuto sottocutaneo si attestano allo 0,40% delle denunce complessive. Questi numeri, dimostrano una scarsa consapevolezza dei lavoratori e delle lavoratrici sull'origine lavorativa dei tumori e delle malattie della pelle, in particolare per quelli attività professionali esercitate all'aperto e sotto l'esposizione dei raggi solari, nel settore dell’agricoltura e dell’edilizia. “Vogliamo che i giovani futuri lavoratori nel settore edile - spiega Salvatore Matarrese Presidente Formedil– Bari - abbiano consapevolezza dell’importanza delle misure di prevenzione e protezione al fine ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all’attività lavorativa. L’obiettivo è quello di ridurre la possibilità che si manifestino infortuni e malattie professionali per garantire condizioni di buona salute, sicurezza e benessere dei lavoratori.” “Il FORMEDIL – Bari - aggiunge Luigi Sideri -Vicepresidente Formedil - Bari - da tempo sta lavorando con gli Istituti Tecnici per geometri del territorio per sensibilizzare i giovani studenti, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli incidenti si possono e si devono evitare. Lavorare in sicurezza è fondamentale per lavoratori e imprese.”