Landini chiude gli Stati Generali Cgil Puglia al Petruzzelli: "Pari dignità tra chi lavora e le imprese"

"Abbiamo deciso come Cgil, Cisl e Uil il 18 di essere in piazza, perchè abbiamo delle idee da mettere in campo e vogliamo costruire un consenso sociale che vada oltre il mondo del lavoro che rappresentiamo": a parlare è Maurizio Landini, segretario generale della Cgil oggi a Bari per gli Stati Generali Puglia del sindacato.

Il leader Cgil ha chiuso la kermesse svoltasi al teatro Petruzzelli alla quale hanno preso parte, tra gli altri, in presenza, i ministri del Lavoro, degli Affari Regionali e del Sud, Nunzia Catalfo, Francesco Boccia e Giuseppe Provenzano, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli (in collegamento video), nonchè l'ex governatore Nichi Vendola e il segretario generale Cgil Puglia Pino Gesmundo. La mattinata di interventi è stato condotta dalla giornalista Carmen Lasorella.

"La prossima settimana - dice Landini secondo quanto riporta l'agenzia Dire - avremo incontri con il governo e Confindustria: i rinnovi dei contratti si devono realizzare, è sbagliato pensare di usare la crisi per cancellare i contratti. Nella pandemia- continua - abbiamo scoperto che i lavori piu' essenziali sono stati quelli sanitari, delle pulizie e tutti quelli che hanno garantito a noi di uscire da quella situazione, e adesso cancelliamo il lavoro? Non e' accettabile, sarebbe un modo di tornare a quello che c'era prima della pandemia che a noi non andava bene". Per il leader Cgil "bisogna produrre il cambiamento che serve e, siccome sono in una fase moderata, non ambisco alla rivoluzione, mi accontenterei di pari dignità tra chi lavora e l'impresa, ora mi accontenterei di questo".