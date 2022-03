Laserwall, la bacheca interattiva per il condominio: anche a Bari arriva la tecnologia che facilita alcune operazioni di routine

Tecnologia partita da Milano, che si è diffusa negli ultimi mesi, conta già 250 attivazioni a Brindisi. Incredibile lo stupore del suo rappresentante legale il Dott. Nicola Scardino Presidente del Consorzio Professionisti Immobiliari.

Sono più di 250 le attivazioni della bacheca interattiva dedicata al condominio Laserwall, che dopo uno sviluppo repentino a Milano, conquista anche la città Adriatica. Infatti, grazie al lavoro dei Professionisti Immobiliari, questa nuovissima tecnologia è divenuta realtà anche nel meridione.

La vita all’interno del condominio non sarà più la stessa perché: grazie alla bacheca fisica si potranno segnalare guasti o malfunzionamenti, ricevere le comunicazioni dall’amministratore e grazie all’applicazione per smartphone data in dotazione agli inquilini. Ai servizi gratuiti offerti dalla bacheca si aggiungono delle utilità a pagamento che fanno parte di un pacchetto premium che viene applicato solo sotto esplicita richiesta dei condomini.

Tra questi servizi premium, possiamo annoverare il servizio chiavi e quello della videoserveglianza; in quanto si potranno gestire in totale autonomia le chiavi possedute inserendo non solo la via dell’androne, ma un nome identificativo per permettere all’inquino e all’utente di ricordare immediatamente la chiave corrispondente, tutto dal proprio smartphone.

I condomini quindi potranno utilizzare questo servizio grazie al lavoro profuso del Consorzio Professionisti Immobiliari referenti per Puglia, Basilicata e Campania e a Assconsulting srl società di amministrazione condominiale che è stata la prima ad accedere al servizio.

Insomma, nasce dall'amministratore dell'amministratore che vuole e deve occuparsi delle persone che vogliono un passo importante, le quali possono utilizzare per una importante tecnologia e al con i tempi e alcune operazioni di routine.