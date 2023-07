Vertenza Baritech, lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento: "Vogliamo il pagamento del Tfr"

Lavoratori Baritech davanti ai cancelli dello stabilimento nella zona industriale di Bari. I dipendenti, ormai senza lavoro dallo scorso 31 gennaio, si sono ritrovati questa mattina per un sit-in di protesta: sono impegnati nella battaglia legale per l'ottenimento del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) dall'azienda. La strategia legale prevede la richiesta del pignoramento di beni mobili e immobili dell'azienda.

Alcune sigle sindacali avrebbero accettato una dilazione del pagamento del Tfr per i lavoratori. Altri dipendenti, hanno agito in giudizio ed hanno ottenuto i decreti ingiuntivi per l'ottenimento dei pagamenti. La protesta è stata appoggiata dalla Cgil.