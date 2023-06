Lavoratori di Piazza Italia in sit-in nel parco commerciale a Casamassima: "Sul nostro futuro ancora nessuna risposta"

In sit-in nel centro commerciale di Casamassima, con bandiere e fischietti, per richiamare l'attenzione sul loro futuro occupazionale a rischio. Così i lavoratori di Piazza Italia hanno manifestato questa mattina. Un'iniziativa nata per rimarcare, spiega in una nota Marco Dell'Anna, segretario generale Uiltucs Puglia, "l'assenza di risposte" all'incontro tenutosi nei giorni scorsi con l'azienda e la proprietà degli immobili.

La vertenza coinvolge i 16 lavoratori del punto di vendita di Piazza Italia, alla quale, come emerso nelle scorse settimane, sarebbe stato chiesto il rilascio dei locali attualmente occupati. La stessa azienda si è detta pronta a ricollocare i dipendenti ma il punto è che, come sottolinea Dell'Anna "questo significherebbe possibili ricollocazioni anche a centinaia di chilometri di distanza" dal momento che, fatta eccezione per il punto vendita di Santa Caterina, gli altri punti vendita di Piazza Italia sono collocati fuori provincia e fuori regione.

La Uiltucs chiede invece un coinvolgimento diretto della proprietà del centro commerciale nella risoluzione della vertenza: "Piazza Italia - afferma Dell'Anna - è subentrata nei locali della galleria commerciale ricevendo il fitto di ramo di azienda da Ceetrus, quindi se il rapporto commerciale tra le due società si è consumato definitivamente, Piazza Italia deve retrocedere il ramo di azienda insieme a tutti i lavoratori. Non è ammissibile che da un lato si crei una vertenza occupazionale e dall’altro subentrino sulla medesima superficie altri operatori liberi da vincoli di assorbimento del personale".

Il sindacato annuncia che le iniziative di protesta proseguiranno "sino alla positiva risoluzione di questa vertenza", anche in attesa del confronto con la regione Puglia e l’amministrazione comunale di Casamassima già avviato nei giorni scorsi.