A Monopoli arriva la fibra ottica Open Fiber: lavori pronti a partire, si concluderanno entro 18 mesi

Open Fiber arriva a Monopoli. E' stata siglata in questi giorni l'intesa tra Comune e azienda per regolare le modalità di realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica, che apre la strada all'avvio dei lavori. La rete d’ultima generazione targata Open Fiber è realizzata in modalità FTTH (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica fin dentro casa), in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi.

La società guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa ha pianificato per la città pugliese un investimento di circa 5,2 milioni di euro, fondi propri necessari al cablaggio di 18mila unità immobiliari. A suggellare l’accordo il Sindaco di Monopoli Angelo Annese insieme agli esponenti di Open Fiber Ugo Falgarini (regional manager Puglia), Dorotea Lo Greco (Affari Istituzionali Area Sud) e Giusi Barbarito (field manager e responsabile dei lavori di cablaggio in città).

Il progetto delineato per Monopoli, con la finalità di limitare il più possibile l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità, prevede il riuso di infrastrutture già esistenti: dei 91 chilometri che formeranno la nuova e capillare rete di telecomunicazione a banda ultralarga, ben 62 chilometri saranno costituiti da impianti interrati o aerei già presenti in città. Come nei cantieri aperti in tutta Italia, gli scavi saranno comunque effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale Tra queste la più utilizzata è la minitrincea: lo scavo su strada, largo 10 centimetri e profondo dai 35 ai 50 centimetri, viene riempito contestualmente alla posa dei cavi con malta cementizia di colore rosa. Trascorsi da questo ripristino provvisorio i tempi tecnici necessari all’assestamento del materiale, si passa alla definizione dell’intervento con la scarifica della sede stradale interessata e la posa dell’asfalto a caldo. Ogni fase è comunque sempre frutto del coordinamento tra Open Fiber e i competenti uffici comunali. Complessivamente verranno stesi circa 260 chilometri di cavi in fibra ottica, con conclusione dei lavori prevista entro 18 mesi.

“Grazie a Open Fiber Monopoli si dota di un cablaggio di altissimo valore tecnologico a costo zero per la comunità. Un cablaggio che, quando sarà attivo, consentirà ai monopolitani di accedere a un collegamento ad internet fino a dieci volte più veloce. Siamo tra i pochi Comuni nella Città Metropolitana di Bari e in Puglia in generale a dotarsi di questa nuova tecnologia. Per questo nei prossimi mesi Monopoli sarà interessata da diversi lavori stradali che potranno creare disagi, ma il sacrificio di questo periodo sarà ben compensato da una infrastruttura moderna di cui Monopoli in futuro potrà fregiarsi”, afferma il Sindaco di Monopoli Angelo Annese.

“L’accordo per la realizzazione della rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica arriva grazie alla proficua collaborazione instaurata con l’amministrazione comunale di Monopoli, un intenso dialogo proseguito anche durante i mesi del lockdown. L’emergenza coronavirus – evidenzia Ugo Falgarini, regional manager Puglia di Open Fiber – ha dimostrato quanto i servizi digitali, a cominciare da smart working e didattica a distanza, siano divenuti indispensabili. Soltanto una rete a banda ultralarga interamente in fibra ottica fornisce tuttavia la garanzia di un accesso stabile e performante a tutta una serie di opportunità per l’intera cittadinanza: parliamo infatti di telemedicina, Industria 4.0, domotica, videosorveglianza, pubblica amministrazione digitale e tanto altro ancora da inventare. L’infrastruttura di Open Fiber non a caso è definita “a prova di futuro”, proprio perché già da ora in grado di supportare le successive evoluzioni tecnologiche che attendono tutti noi”.