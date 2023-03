Dal digital alle vendite fino al manifatturiero: nuovi corsi di formazione a Bari, accordo firmato a Porta Futuro

E' stato siglato questa mattina a Bari, nella sede di Porta Futuro, un protocollo di collaborazione tra Comune di Bari, Porta Futuro Bari e Generation Italy, con l'obiettivo di offrire nuove opportunità di formazione e di occupazione per i giovani

L’accordo nato per promuovere corsi di formazione gratuiti, realizzati da Generation Italy e destinati a giovani tra i 18 e i 29 anni, vede la cooperazione tra istituzioni, terzo settore e imprese con il fine di preparare ragazze e ragazzi al lavoro tramite l’acquisizione di competenze in diversi ambiti. Al termine della formazione, tutti i partecipanti avranno la possibilità di sostenere dei colloqui con le aziende interessate ad assumere personale con le competenze oggetto della formazione. I corsi e le opportunità lavorative riguarderanno diversi settori professionali ovvero quello delle vendite (corso per addetti vendita in ambito retail e per operatori per il mondo ristorazione e ospitalità), del digital (sviluppatori java, sviluppatori Dot Net/Microsoft, programmatori CRM su tecnologie Salesforce, sistemisti e analisti cybersecurity su tecnologie Cisco e data engineer) e del manifatturiero (operatori di macchina a controllo numerico).

Per partecipare non è necessaria alcuna competenza tecnica, titolo di studio o esperienza professionale pregressa. La selezione prevede unicamente un colloquio individuale motivazionale.ù I corsi gratuiti, grazie al sostegno dei partner della Fondazione, si svolgeranno in modalità online, in presenza o in modalità ibrida. Tutte le informazioni sull’offerta formativa e sulle modalità per accedervi sono disponibili sul sito web https://italy.generation.org.

“Porta Futuro Bari e le politiche attive del lavoro condividono gli obiettivi del programma che promuoviamo oggi, insieme a Generation Italy, orientato a creare occupazione nei settori in cui vi è domanda di precise figure professionali - ha commentato Eugenio Di Sciascio -. L’iniziativa ha già avuto successo in altre città d’Italia, dove il tasso di occupazione è stato dell’80% a tre mesi dalla fine della formazione, un percorso assicurato per i giovani con un trend estremamente positivo che ci auguriamo possa confermarsi anche qui a Bari”.