Starbucks apre a Bari, domani l'inaugurazione dello store in via Argiro: ecco le immagini del locale

Il primo store Starbucks in Puglia sarà inaugurato domani a Bari, in via Argiro. L’apertura, in partnership con l'azienda Percassi, porterà all’assunzione di 25 nuove risorse. Il nuovo punto vendita aprirà al pubblico dal giorno successivo, 27 luglio.

"Il design del negozio trae ispirazione dalle forme, dai tessuti e dalle tinte dell'architettura della Città Vecchia. Il celebre artwork raffigurante la sirena di Starbucks strizza così l’occhio al patrimonio nautico di Bari.

Il locale, con una superficie di quasi 120 metri quadri, avrà a disposizione 28 posti a sedere all’interno, oltre a un dehor esterno di 30 metri quadri con 24 sedute.

In occasione dell’inaugurazione dello store, Starbucks devolverà una parte del ricavato dei primi quattro giorni di apertura a Retake, associazione che promuove sul territorio nazionale azioni di rigenerazione urbana e cura del bene comune. La sede di Bari è attiva da anni nell’attività di clean up in spiaggia e di recupero del territorio cittadino, nonché nella riqualificazione di beni pubblici.

Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia, ha dichiarato: "La splendida Puglia accoglie il primo negozio nella suggestiva cornice di Bari. Il marchio americano con il supporto di Percassi ha raggiunto, in cinque anni, alcuni tra i migliori luoghi che la nostra penisola offre, sempre nel pieno rispetto del territorio e sostenendo l’economia locale con l’assunzione di nuove risorse qualificate per ogni nuova apertura".