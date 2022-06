Lottomatica pronta a sbarcare a Bari con un nuovo hub digitale: "Trenta assunzioni fino al 2023"

Lottomatica è pronta a sbarcare a Bari aprendo una sede della nuova società del gruppo dedicata al digitale e alla tecnologia: stamane, in Comune, il sindaco Antonio Decaro e il vicesindaco Eugenio Di Sciascio hanno incontrato i rappresentanti dell'azienda che, attraverso la controllata Lottomatica Digital Solutions ha programmato per i prossimi mesi un piano di crescita che prevede l’assunzione di circa 30 giovani fino al 2023.

La delegazione aziendale - guidata dal chief operating officer del gruppo Fabio De Santis e dal technology development director Mauro Del Quondam - ha incontrato in mattinata, insieme al vicesindaco Di Sciascio, anche i responsabili del Politecnico di Bari con i quali si è impegnata a stipulare una convenzione che mira allo sviluppo di progetti condivisi e all’assunzione di giovani neolaureati.

“Siamo felici di rafforzare ulteriormente la nostra presenza a Bari: la nuova Lottomatica Digital Solutions - ha spiegato De Santis - si occuperà a 360 gradi di sviluppo software. L’obiettivo è fare di Bari il nostro hub di riferimento per l’innovazione, in linea con la natura sempre più tecnologica del nostro gruppo, con personale altamente formato e competenze in house all’avanguardia. Basti pensare che, all’interno del gruppo Lottomatica, sono impegnati sul fronte della tecnologia e della digitalizzazione dei processi quasi 400 addetti su un totale aziendale di circa 1.400 dipendenti”.