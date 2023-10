Dal maxi pane di Altamura alla treccia di mozzarella da dieci metri: i 'giganti' del gusto made in Puglia in mostra a Roma

Le eccellenze pugliesi del gusto in versione 'maxi' protagoniste al Villaggio contadino di Coldiretti a Roma: dai 10 metri di treccia di mozzarella pugliese al pane di Altamura lungo tre metri per 150 chili di peso, fino ad un magnum da 15 litri di vino Primitivo di Manduria DOC. Sono solo alcuni dei 'colossi del gusto' che la Coldiretti Puglia ha presentato al Circo Massimo, alla vigilia della Giornata mondiale dell’alimentazione, a sostegno della candidatura italiana a patrimonio dell’Unesco con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida.

"La cucina pugliese è ricca - spiega Coldiretti Puglia – di antiche tradizioni rurali che incrementano la capacità di offrire un patrimonio enogastronomico eguali, dove Dop, Igp e le 349 specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni, 60 cibi e vini certificati DOP e IGP, a cui si aggiungono le 4 STG nazionali e le 2 bevande spiritose IG regionali, per un totale di 66 Indicazioni Geografiche, in 950 agriturismi che conservano da generazioni i segreti della cucina contadina, oltre ai 1000 agricoltori in vendita diretta con Campagna Amica e le numerose iniziative di valorizzazione, dalle sagre alle strade del vino".

Dai cuochi ai ristoratori, dai contadini agli artigiani, dai negozianti ai tecnici di sicurezza alimentare, dagli addetti della logistica ai sommelier, nella candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco, la Puglia - ricorda l'associazione - offre un suo contributo importante. Non a caso con un balzo del 41% è record delle vendite all’estero dei prodotti agricoli made in Puglia, trainato dai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea come vino, pasta, olio e ortofrutta sul podio dei prodotti pugliesi più venduti all’estero. del +9% è record storico per le esportazioni alimentari Made in Italy nel 2023 secondo l’analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero relativi ai primi quattro mesi dell’anno che vedono le esportazioni alimentari in aumento sul record annuale di 60,7 miliardi fatto registrare nel 2022.