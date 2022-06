Bari, l'azienda pugliese Maiora premiata con la certificazione 'Equal Salary': è la prima nel Sud Italia

L'azienda pugliese Maiora, concessionaria delle insegne per i supermercati del Centro-Sud Italia, è stata premiata con la certificazione 'Equal Salary', che attesta l'assenza di gap retributivo tra i propri collaboratori, donne e uomini, con uguali qualifiche e mansioni. Il riconoscimento è stato assegnato da Equal Salary Foundation e l'azienda di Corato è l'unica nel Meridione ad averlo ottenuto, quinta in Italia dopo Ferrari, Credem, WindTre e Philip Morris.

La certificazione, consegnata nel corso di una cerimonia nel Circolo Unione di Bari, rappresenta un’ulteriore tappa di un percorso già avviato con successo in questi anni da Maiora che si appresta a pubblicare il suo IV Report di Sostenibilità, documento nel quale dal 2019 si attesta l’impegno continuo e progressivo dell’azienda nei confronti della propria popolazione aziendale, composta da oltre 2.400 collaboratori, di cui quasi il 50% donne, e anche in merito all’ambiente, grazie ad una particolare attenzione alla sostenibilità e alla circular economy.

"E' un riconoscimento importante - spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora - . Dovrebbe essere una condizione di base di tutte le aziende ma ci troviamo in uno scenario con tanta disparità di genere, differenze tra equità salariale e possibilità di crescita. In generale in Italia sono poche le aziende che hanno questa sensibilità, lo sono solo 5 e le altre 4 hanno un blasone rilevantissimo. Bisogna fare i conti con condizioni economiche e culturali che non agevolano il percorso. Se si vuole, con rigore, si possono ottenere risultati che fanno bene alla comunità e all'azienda. Dare valore ai talenti a prescindere dal genere porta risultati rilevanti per tutti" conclude Cannillo.

"Questi riconoscimenti sono un grande valore aggiunto del territorio. partendo da un percorso di analisi delle dinamiche dell'organizzazione aziendale riescono anche a incidere su questa, la qualità del lavoro e il benessere in azienda. E' eccezionale che un'impresa del Sud abbia ottenuto questo riconoscimento e ci auguriamo che possa essere emulato da altre aziende e organizzazioni del territorio.