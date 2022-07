Grandine e forte vento nel Barese, il maltempo distrugge coltivazioni e raccolti

Il maltempo delle ultime ore sta causando gravi danni all'agricoltura barese. La grandine che ha colpito in particolare alcune zone della provincia, come Locorotondo, ha distrutto coltivazioni e raccolti. I nubifragi, accompagnati da forti raffiche di vento, fanno così salire il conto dei danni nelle campagne già segnate dalla siccità degli ultimi mesi. Le piogge torrenziali non hanno colpito solo i terreni, hanno anche compromesso la viabilità in alcune zone. L'azione combinata di acqua e vento ha sradicato alberi e fatto cadere alcuni muretti. L'intera regione ha subito, in queste ore, l'impatto con il repentino cambio di condizioni climatiche: Coldiretti Puglia segnala le devastazioni delle coltivazioni di frutta, verdura ed ortaggi. Danneggiamenti nei vigneti, il forte vento ha addirittura spazzato via le olive dagli alberi.

"La pioggia – sottolinea la Coldiretti Puglia – è attesa per combattere la siccità nelle campagne. Per essere di sollievo, però, deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente, provocano danni poiché i terreni non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento, provocando così frane e smottamenti".

La grandine, acerrima nemica degli agricoltori perché causa danni irreversibili alle coltivazioni in pochi minuti, è sintomo dell'emergenza legata ai mutamenti climatici: "Siamo di fronte – conclude la Coldiretti regionale – alle conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Puglia, dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense".