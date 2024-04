Vertenza Pegaso Security, il Savip: "Azienda sanzionata, nostra azione corretta"

Lo scorso 24 aprile la Pegaso Security Spa è stata sanzionata dalla Commissione di garanzia per lo sciopero. A darne notizia è in una nota il Savip, sindacato autonomo vigilanza privata, che a gennaio scorso, aveva proclamato lo stato di agitazione denunciando il parziale mancato pagamento di alcuni stipendi.

Nel provvedimento della Commissione, a firma della presidente, prof.ssa Paola Bellocchi, viene richiamato l'incontro chiesto, sempre a gennaio, dal sindacato alla Prefettura di Bari "per esperire un tentativo di conciliazione in ordine alle problematiche riguardanti i lavori della Pegaso". L'azienda, come si evince dallo stesso provvedimento, convocata dalla Prefettura di Bari, non avrebbe tuttavia partecipato alla riunione convocata per "esperire il tentativo di raffreddamento e conciliazione". Ciò ha comportato l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento da parte della Commissione nei confronti della Pegaso, che, resasi disponibile per una convocazione per spiegare le proprie ragioni, è stata successivamente audita dalla Commissione. Al termine del procedimento, la Commissione ha deliberato la sanzione, valutando negativamente "il comportamento della società Pegaso S.p.A., per la violazione contestata in sede di apertura del procedimento di valutazione, relativamente alla mancata partecipazione alle procedure di raffreddamento e conciliazione, presso la Prefettura di Bari", e ricordando nel provvedimento che "l'esperimento delle procedure di raffreddamento e di coneiliazione, prima della proclamazione dello sciopero, è obbligatorio per entrambe le parti".

Con il provvedimento, commenta Vincenzo Del Vicario, segretario nazionale del Savip in una nota, "non solo è stata riconosciuta la correttezza e continenza dell'azione sindacale del SAVIP a tutela dei lavoratori, ma "sono state fatte emergere le gravi scorrettezze dell'Azienda che, per quanto formalmente invitata dalla Prefettura di Bari alla procedura di "raffreddamento", non si è nemmeno presentata al confronto". "Il problema con la Pegaso - aggiunge il sindacato - non si pone solo a Bari, ma in tutta Italia ove, purtroppo, è raro trovare Autorità di controllo altrettanto solerti e indipendenti".