Marco Simone: da Bari a San Francisco per imparare a fare startup

Da Bari alla Silicon Valley. Marco Simone, 26enne nato a Bari e che sogna di lanciare una sua startup, è stato selezionato per la Silicon Valley Felloship, un prestigioso programma di studio nel cuore mondiale del big tech e dell’innovazione che si svolgerà dal 26 al 30 aprile. “Per me - scrive Marco sulla piattaforma GoFundme, dove ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare il viaggio e la partecipazione al programma - si tratta di un’occasione unica per imparare come fare startup dai migliori, crescere, lasciarmi ispirare e tornare in Italia per costruire qualcosa di unico”. Marco è nato a Bari e appena compiuti i 18 anni, spinto da curiosità e ambizione, ha lasciato la città in cerca di nuove opportunità, trasferendosi a Pavia, dove ha frequentato un Collegio di Merito (Almo Collegio Borromeo) e si è laureato in ingegneria meccanica. In seguito si è spostato tra Modena, Bologna, Cremona e infine Milano, tra università e lavoro. Una cosa lo ha sempre seguito però: la passione per le startup e la voglia di aprirne una in futuro. Ora ha l’occasione di imparare come fare startup durante la Silicon Valley Felloship, un programma della durata di 5 giorni a San Francisco durante il quale svolgerà incontri con fondatori di startup di successo, dirigenti di prestigiose big tech e professori delle migliori università al mondo. Si tratta di un programma che ha acceso l'ispirazione e guidato con successo oltre 1.000 ex alunni nel cuore della Silicon Valley negli ultimi 20 anni, nel corso di oltre 50 edizioni. “Per farlo però - precisa Marco - ho bisogno del vostro aiuto: il programma ha un costo elevato e San Francisco è una delle città più costose al mondo. Da solo - spiega - non posso permettermi di partecipare al Silicon Valley Fellowship, ma non voglio perdere questa opportunità”. Per realizzare questo sogno americano, servono 4.150 euro. La campagna ha riscosso grande successo già dalle prime ore: 40 sostenitori e 1.500 euro raccolti solo nelle prime 24 ore. Oggi, a tre giorni dalla chiusura della campagna, è stata raggiunta la cifra di 3.000 euro: l’obiettivo è sempre più vicino! Supportare la campagna significa dare spazio ai giovani, premiando passione, impegno e ambizione come strumenti validi per il raggiungimento dei propri obiettivi, superando l’ostacolo economico. Se volete aiutare questo ragazzo barese così giovane ed intraprendente, potete contribuire al link: https://www.gofundme.com/f/supporta-marco-per-andare-in-silicon-valley