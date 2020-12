Mastrociccio, il natale all'insegna della famiglia e dell'amore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un messaggio importante nel pieno di una pandemia in un Natale diverso da tutti gli altri, ma ricco di amore e speranza''. E' il messaggio che Mastrociccio, conosciuto dal grande popolo pugliese, vuole mandare alle tante persone che, a causa della pandemia, sono costretti a star lontani dai loro affetti. “È Natale ogni volta che sorridi ai più piccoli, tenendoli per mano. È Natale ogni volta che ritorni a casa dalla tua famiglia. È Natale ogni volta che rimani in silenzio ad ascoltare gli altri. È Natale ogni volta se si guarda col cuore.” Link video Facebook - https://fb.watch/2BxisxyQRy/