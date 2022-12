Un nuovo McDonald's a Monopoli: apre il ristorante in viale Aldo Moro

Aprirà domani, giovedì 29 dicembre, il nuovo McDonald's di Monopoli. Nel locale di viale Aldo Moro, dotato di 224 posti a sedere tra interno ed esterno, saranno impiegate 60 persone.

Sarà attivo il servizio McDrive, grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto. Nel locale è presente anche McCafé, luogo ideale per una colazione o una pausa. Il locale è inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app. È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini con giochi interattivi in sala e un’area giochi esterna.

Il ristorante di Monopoli sarà aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 24:00. La corsia McDrive, invece, sarà operativa tutti i giorni dalle 7:00 alle 2:00.