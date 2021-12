Festa dell'Immacolata con i mercati settimanali aperti a Bari: bancarelle in tre quartieri

Mercati settimanali aperti a Bari per il giorno dell'Immacolata. Oggi, mercoledì 8 dicembre, dalle 8 alle 13, si terranno tutti i mercati solitamente previsti nella giornata del mercoledì: appuntamento quindi a Santo Spirito, Torre a Mare e in via Caduti Partigiani, a Japigia.

Le aperture straordinarie sono state concordate dall'assessorato comunale allo Sviluppo economico con gli operatori, per l'intero periodo delle festività natalizie. Il prossimo appuntamento festivo è quello di domenica 12 dicembre, con mercato in via De Ribeira, al quartiere San Paolo.

(in foto: il mercato a Santo Spirito)