Apertura straordinaria per i mercati di Carbonara e Palese: bancarelle attive domenica 30 novembre

Apertura straordinaria, nella giornata di domenica 30 ottobre, per i mercati settimanali di via Vaccarella a Carbonara e via Del Turco a Palese. Un anticipo, rispetto alla tradizionale giornata del martedì poichè ricadrebbe nel Festivo del 1° Novembre. La richiesta delle organizzazioni di categoria è stata accolta dal Comune.

“Con questo provvedimento - dichiara l’assessora cittadina al Commercio, Carla Palone - l’amministrazione intende venire incontro alle esigenze degli operatori del settore e dei consumatori. Crediamo da sempre che lo svolgimento dei mercati sia un’occasione di lavoro per gli operatori ma anche di acquisto a prezzi calmierati per tanti cittadini. Nella nostra città, soprattutto a ridosso delle feste, il mercato è anche un rito legato ad alcune tradizioni culinarie e sociali che da sempre intendiamo sostenere”.