A Bari mercato del lunedì in versione 'festiva' per il giorno di Ognissanti: ok alle bancarelle in via Portoghese

Sì all'apertura straordinaria del mercato di via Portoghese a Bari nel giorno di Ognissanti. Il consueto mercato del lunedì, dunque, la prossima settimana si svolgerà anche nella giornata festiva del primo novembre.

Una decisione presa dal Comune "al fine di sostenere - come si legge nell'ordinanza della Ripartizione Sviluppo economico firmata dal sindaco Decaro - gli operatori commerciali e garantire loro un'opportunità lavorativa aggiuntiva, considerato il periodo di crisi post pandemico".

"Quella di lunedì primo novembre in Puglia sarà la giornata dei mercati", commenta Savino Montaruli di Casambulanti, promotore della richiesta. "Anche questa volta abbiamo messo un lavoro in moto per garantire i diritti di commercianti ambulanti e lavoratori oltre che il servizio ai consumatori anche in giornate festive".

L'apertura straordinaria del mercato di via Portoghese, però, trova in disaccordo altre sigle sindacali, che avevano chiesto invece di poter recuperare la giornata lavorativa la domenica immediatamente successiva: "In quel giorno, tradizionalmente, la maggioranza degli operatori è già impegnata a Valenzano per la Fiera di Ognissanti", spiega Paolo Gonnella della Fivag Cisl, facendosi portavoce della posizione condivisa anche da Ugl Terziario, Confcommercio e Confesercenti Bari. "Questo vuol dire - prosegue Gonnella - che gli operatori presenti saranno davvero pochi, così come i clienti: a Bari, generalmente, quei giorni sono dedicati alle visite ai cimiteri, la gente non va al mercato. Inoltre - avverte infine Gonnella - il rischio è che gli stalli vuoti siano occupati da abusivi, a scapito di chi lavora regolarmente".