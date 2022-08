Bancarelle aperte fino alle 21: torna il mercato serale in via Portoghese

Torna oggi l'appuntamento con il mercato serale di via Portoghese. Dalle 16 alle 21, bancarelle aperte dunque nell'area mercatale nei pressi dello Stadio del Nuoto. Si tratta del secondo e ultimo appuntamento con lo shopping al calar del sole in calendario per questa estate. Sarà presente anche l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, " per ringraziare operatori e avventori che hanno condiviso questa esperienza".