Molfetta e il turismo delle radici presenti al Btm Puglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Regione Puglia diventa sempre più ospitale, lo conferma l'evento del BTM ITALIA unitamente a BUY PUGLIA, dove, con molto vivacità, hanno partecipato quasi 50k utenti, tra di buyers stranieri, aziende specializzate, professionisti del settore un grande lavoro di squadra per rappresentare al meglio la Puglia nel mercato globale del turismo. Tra le novità la sezione "Say Yes!", un grande spazio con una moquette rosa piena di puff blu, un palchetto con alle spalle un maxi-schermo, circondato dalle splendide luminarie pugliesi della Paulicelli, diversi panel tecnici in tre giorni con una notevole partecipazione di pubblico. Nell' occasione non è mancate la presenza di Molfetta[/i], o meglio della persona che rappresenta le comunità degli emigrati molfettesi sparsi nel mondo, parliamo di Roberto Pansini, Presidente CIM Puglia, ideatore di diversi progetti per la valorizzazione del "Turismo delle Radici", che ha portato un notevole flusso di turisti americani verso la Puglia negli ultimi anni. Si è svolto il 27 febbraio il panel tecnico sul "Turismo delle radici e matrimonio di destinazione", l'incontro è stato moderato con molta professionalità da Vitantonio Marzano, direttore del magazine "Domani Mi Sposo", per l'occasione è arrivato da Roma anche l'On Angelo Sollazzo Presidente CIM, Confederazione Italiani nel Mondo, presente anche Francesca Schunck Presidente dell'Associazione Wedding Bureau e Roberto Pansini Consigliere CGPM Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo. L'argomento del matrimonio e del turismo di ritorno in Puglia è un perfetto connubio di idee che legano questa terra con gli oltre 4 milioni di pugliesi all'estero. Il turismo pugliese non possiamo definirlo un turismo occasionale, anzi è un turismo che si nutre di ritorni, molti sono legati alle loro radici, ma tanti sono interessati a tornare non solo per vedere un grande monumento, ma per godere del benessere e della qualità della vita di questa splendida regione. Tutto questo può e deve continuare a verificarsi, ma è necessario essere davvero bravi a stabilire rapporti significativi con le persone, qui è importante il lavoro degli ambassador, persone di riferimento che hanno contatti con le comunità all'estero, riuscendo a trasmettere anche l’idea che la Puglia non è solo turismo, ma offre anche altre opportunità di vita, dallo studio ad un' investimento, quindi il turismo non è materia per soli operatori turistici, ma interessa tutti i pugliesi, che devono fare in modo che le persone che ospitiamo si sentano accolte, soddisfatte e decidano di tornare. Di notevole importanza - evidenzia Roberto Pansini - l'evento che si svolge oltreoceano dell'Hoboken Italian Festival, quasi centenario, in cui nei quattro giorni di festa affluiscono oltre 120mila utenti, qui c'è il lavoro delle associazioni dei Pugliesi nel Mondo presenti nel Nord America insieme all'Associazione Oll Muvi, affermata con il brand "I Love Molfetta" nel mondo, che condividono e promuovono la Regione Puglia per un "turismo di ritorno". Sono state giornate piene di entusiasmo da parte di tutti i presenti, dai visitatori alle aziende che hanno partecipato numerose, questo significa che la Puglia ha il suo fascino, quindi attrae, c'è molto interesse e la strada imboccata è quella giusta.