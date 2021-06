Nel porto di Bari arriva per la prima volta la Msc Splendida: farà scalo ogni martedì fino a fine settembre

Bari saluta l'arrivo, per la prima volta nel porto del capoluogo pugliese, della MSC Splendida. Con i suoi 333 metri di lunghezza e le sue 137 mila tonnellate di stazza, la nave è una delle più grandi della compagnia, ed è la quinta a riprendere il mare dopo lo stop a causa della pandemia. MSC Splendida partirà da Bari ogni martedì proveniente da Trieste (da dove partirà ogni sabato) per poi proseguire lungo il suo itinerario di 7 notti lungo l’Adriatico, facendo scalo a Corfù (Grecia), Spalato in Croazia, Trieste, Ancona, Ragusa (Croazia). Dopo il 3 luglio lo scalo di Spalato sarà sostituito da Cattaro (Montenegro).

Il capoluogo pugliese diventa così una tappa cruciale negli itinerari della compagnia: quest’estate, infatti, ospiterà ben tre navi della compagnia, 'record' tra i porti dell'Adriatico inseriti negli itinerari Msc. Bari è infatti il porto di imbarco per i passeggeri di MSC Splendida, MSC Orchestra (la domenica) e da fine giugno anche di MSC Magnifica (ogni lunedì), ma è anche porto ideale da cui partire per visitare le bellezze del territorio con escursioni “protette” e sicure alla scoperta della città e del suo splendido hinterland. La nave partirà da Trieste ogni sabato, offrendo crociere settimanali di 7 notti che toccano i porti di Ancona, Ragusa (Croazia), Bari, Corfù e Spalato (Croazia).

L'arrivo a Bari è stato celebrato oggi con la tradizionale cerimonia di «Maiden Call» con le principali autorità e istituzioni cittadine, tra cui il Capitano di Vascello Pierpaolo Pallotti, Capo del Reparto Operativo della Capitaneria di Porto di Bari, Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale e Lorenzo Leonetti, Presidente del Municipio 1, in rappresentanza del sindaco di Bari.

"Entrare questa mattina in porto a Bari è stata una vera emozione, e quest’anno lo faremo con ben tre navi facendo di Bari il porto con il maggior numero di navi MSC in Adriatico cui si aggiunge MSC Seaside che propone per la prima volta in assoluto lo scalo a Taranto - ha dichiarato Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere - Siamo felici di aver portato di nuovo in Adriatico MSC Splendida una nave che riporta in Adriatico – dopo molto tempo - il nostro concept di ‘nave nella nave’ dello Yacht Club una proposta che ha avuto tantissimo successo che offre ai nostri ospiti una vacanza esclusiva e di alto livello".

"Siamo ripartiti una settimana fa con la stagione crocieristica, do il benvenuto a MSC Splendida per la prima volta oggi a Bari e siamo felici di aver potenziato e trasformato questo porto per poter accogliere al meglio le crociere, ci sono ancora altre novità che ci attendono e che saranno operative l’anno prossimo con una nuova stazione proprio sulla banchina in cui ci troviamo oggi. Le navi di MSC Crociere onorano della loro presenza ben tre porti della nostra regione Bari, Taranto e infine anche Brindisi dove a fine settembre arriverà proprio MSC Splendida per concludere la sua stagione", ha affermato Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale.

"Porto i saluti del Contrammiraglio Giuseppe Meli, è un piacere darvi il benvenuto nella nostra regione ed è un vanto per noi potervi ospitare qui a Bari", il saluto del capitano di Vascello Pierpaolo Pallotti, capo del Reparto Operativo della Capitaneria di Porto di Bari.

"L’impegno di MSC Crociere di arrivare da noi con tre navi - ha commentato Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio 1 - ci consente di rilanciare la città dal punto di vista turistico e culturale ma anche sociale per tutti i cittadini. Sapere che oggi arrivano tanti turisti ed equipaggi è fondamentale, la pandemia ci ha insegnato quanto il turismo sia cruciale per la crescita del teritorio, oggi voglio dare a tutti voi il benvenuto e dire agli equipaggi che da oggi saranno nostri concittadini".

MSC Splendida, una delle navi tra le più lussuose della Compagnia, ha una stazza lorda di 138.000 tonnellate è lunga 333 metri ed è alta 67 metri. Classe Fantasia, può accogliere 3.274 passeggeri (attualmente -30%) e 1370 membri dell'equipaggio. A bordo gli ospiti possono trovare il lusso e la discrezione degli ambienti arredati in stile mediterraneo e liberty dislocati su 18 ponti e collegati da 25 ascensori, sei scalinate in cristallo Swarovski sovrastate da lucernai in vetro di Murano. MSC Splendida mette a disposizione dei passeggeri 1.637 cabine, 4 piscine, idromassaggi, 20 bar, 6 ristoranti, un'area benessere denominata "Aurea Spa" di oltre 2000 m² e un'area di lusso riservata "MSC Yacht Club" con 71 suite, due ascensori privati, piscina privata e maggiordomo. Su tutte le 10 navi che MSC Crociere ha schierato per l’estate 2021 viene applicato il rigoroso «Protocollo di salute e sicurezza», messo a punto dalla Compagnia in collaborazione con numerose autorità italiane (Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Sanità Marittima ecc.) e validato dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha permesso di ospitare, da agosto 2020 ad oggi, decine di migliaia di passeggeri in piena sicurezza.



(Foto Fb Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale)