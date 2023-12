Natale a Bari e in provincia, l’appeal del territorio cresce anche all’estero. Segnali tangibili arrivano dal web

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

È un’attrazione sempre più forte e misurabile quella per la Terra di Bari e più in generale per la Puglia. Dati significativi che passano dai canali digitali e che diventano estremamente preziosi per comprendere non solo i trend del momento ma anche quelli del futuro, soprattutto in ottica destagionalizzazione. Proprio recentemente Musement (la nota piattaforma online dedicata alla prenotazioni di attività ed esperienze di viaggio) aveva stilato una classifica che rappresentava le regioni italiane con maggiore spirito natalizio, con dati ricavati dal numero medio delle ricerche mensili su Google di 10 termini natalizi associati alle regioni italiane; il risultato di questa analisi portava la Puglia a ricoprire la quinta posizione in classifica. A supporto di questi sorprendenti risultati per la Puglia, inoltre, arrivano i dati estrapolati da BariExperience.com (il blog tutto barese nato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare online la Terra di Bari). Dalle analisi del sito, infatti, emerge che nell’ultimo trimestre BariExperience.com sia comparso tra i risultati di ricerca di Google oltre 86mila volte sui termini natalizi associati al territorio barese/pugliese, con circa il 21% di questi digitati dall’estero ed una crescita complessiva di ricerche sul tema che registra un +200% rispetto ai dati del sito relativi allo stesso periodo del 2022. “L’aspetto interessante, da attenzionare per il futuro del nostro turismo, è rilevare attraverso il sito una crescita di interesse per passare il Natale a Bari e in Puglia, con un incremento della curiosità da parte degli stranieri per argomenti legati a luminarie, mercatini e borghi allestiti a festa” commenta Ivan Giuliani, autore di BariExperience.com e Consigliere Giovani Confcommercio Prov. Bari. “Le visualizzazioni di Bariexperience.com su parole chiave straniere, infatti, si sono quintuplicate rispetto allo scorso anno. Segnali evidenti di una attrattività per il nostro territorio sempre più crescente, non solo in estate ma anche a Natale”. Ma la vera sorpresa arriva da oltreoceano: “Stando ai numeri del sito di quest’ultimo trimestre, sembrerebbe esserci una forte curiosità degli americani per la Terra di Bari”.