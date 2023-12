Natale in Puglia, spesi 320 milioni di euro per la tavola: "Con Santo Stefano si chiude la prima lunga maratona"

I pugliesi hanno speso oltre 320 milioni di euro per i cibi e le bevande da portare in tavola tra la cena della vigilia, i pranzi di Natale e Santo Stefano. L'89% dei regionali ha deciso di trascorrere le feste a casa con parenti o amici. È questo il bilancio stimato dalla Coldiretti Puglia, in merito alla spesa per la tavola delle festività natalizie che si chiude oggi, 26 dicembre, con la ricorrenza di Santo Stefano.

"Se nel menu della vigilia - si legge in una nota di Coldiretti Puglia - è stato scelto di servire soprattutto il pesce presente in 8 tavole su 10 (78%), a Natale ha prevalso la carne con bolliti, arrosti e fritti, ma anche paste ripiene, tortellini in brodo, pizze rustiche, calzoni e i dolci fatti in casa, con il record di una media di 3 ore trascorse in cucina per la preparazione dei piatti, dal quale si evidenzia il ritorno delle tavolate con in media 8/10 persone a condividere il menu più importante dell’anno. Con il pranzo di Santo Stefano si chiude il periodo delle festività natalizie, con l’immancabile lasagna o la variante della pasta al forno, verdure fritte e salumi e formaggi, aspettando i festeggiamenti per il cenone di fine anno ed il pranzo di capodanno".

"Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per quasi nove italiani su dieci (89%) assieme alla frutta locale di stagione (88%), mentre il panettone con il 78% batte di misura nelle preferenze il pandoro fermo al 73% anche se ben il 58% scegli anche i dolci della tradizione locale. Ma c’è anche un 41% che si è messa alla prova con farina e mattarello per preparare da solo il dolce delle feste - continua l'associazione di categoria - Per la maggioranza delle tavole è stato scelto un menù a base di prodotti o ingredienti locali con una spesa stimata in 119 milioni di euro per pesce e le carni compresi i salumi, 57milioni di euro per spumante, vino ed altre bevande, 34 milioni di euro per dolci con gli immancabili panettone, pandoro e panetteria, 60 milioni di euro per ortaggi, conserve, frutta fresca e secca, 25 per pasta e pane e 26 milioni di euro per formaggi e uova".