Natale per tutti 2023 un’iniziativa ideata da Confcommercio Acquaviva e dal gruppo giovani imprenditori di Confcommercio

Natale per tutti è un’iniziativa ideata da Confcommercio Acquaviva e dal Gruppo giovani imprenditori di Confcommercio per promuovere la buona prassi degli acquisti a km 0 durante il periodo natalizio e per valorizzare i talenti, le espressioni artistiche, e il patrimonio culturale, artigianale ed enogastronomico del nostro territorio. Data la trasversalità dei fini dell’’iniziativa, anche quest’anno il programma è composito e il calendario ricco di eventi e manifestazioni di vario tipo, che hanno l’obiettivo di rendere la città di Acquaviva un’attrattiva unica nell’entroterra barese favorendo il turismo, la solidarietà e, in particolare, gli acquisti nelle attività commerciali della città. Le iniziative sono pensate senza esclusività di target o di età coniugando tradizione e innovazione seppur con particolare attenzione ai giovani, molto spesso costretti a emigrare nei paesi limitrofi in cerca di attrazioni ed eventi di grande portata e per i quali è stato immaginato un grande momento con musica dal vivo nel centro della città. Non mancheranno tuttavia i tradizionali concerti itineranti, da realizzarsi in prossimità delle attività commerciali, nei giorni più caldi per gli acquisti natalizi, così come gli ormai consolidati Confaperitivi mattutini in vari punti della città, e gli zampognari della transumanza, che allieteranno le passeggiate natalizie degli acquavivesi. Anche quest’anno si è voluta stimolare la concorrenza leale fra i commercianti con il concorso ‘Migliore vetrina natalizia 2023’: questi saranno chiamati ad allestire la loro vetrina e a pubblicare la loro foto sui social; i consumatori con le loro interazioni decreteranno il vincitore che ritirerà la sua targa nella serata finale, che, come ogni anni, sarà ricca di musica, sapori e prodotti tipici della nostra tradizione. In collaborazione con la Caritas cittadina saranno organizzati 2 eventi di beneficenza, in particolare 2 pranzi (24 - 31 dicembre) che saranno offerti alle persone meno abbienti della città in ottemperanza ai principi di solidarietà e trasversalità dell’iniziativa. Come di consueto saranno allestiti i due alberi di Natale, uno in piazza Di Vagno e l’altro in Piazza Garibaldi, addobbati dai commercianti della città con elementi che riportano alle loro attività, in prossimità dei quali, con panettone e spumante ci sarà il tradizionale momento degli auguri natalizi alla città. *Inoltre, sarà organizzata dai commercianti, una nuova sfilata da tenersi nel salone delle feste del comune di Acquaviva, nella quale saranno presentati nuovi capi e accessori. Non mancheranno anche questa volta musica e degustazioni di prodotti tipici e a km 0. *È previsto infine un servizio di bus-navetta che accompagnerà i cittadini e i turisti per le attività commerciali facilitando la mobilità e favorendo l’inclusività. IL PROGRAMMA • 8 dicembre ore 11.30 arrivo degli zampognari della transumanza e inaugurazione alberi di Natale con dolci tradizionali natalizi offerti dai commercianti ai cittadini; • 15dicembre l’Influencer contadino Michele Monopoli Vi aspetta presso l’albero di Natale in Via Roma – Piazza dei Martiri – Piazza Garibaldi; • 17 dicembre: presepe vivente nella grotta di Curtomartino 11,00-13,00 / 16,00-20,00 con degustazione prodotti tipici; • 20 dicembre Concerto in Piazza Garibaldi con artisti a cura di AltreMenti Labs; • 22 dicembre Concerto in Piazza dei Martiri con artisti a cura di AltreMenti Labs; • 24 dicembre: Confaperitivi in Via Roma ore 11,30 con dj set; • 24 dicembre POMERRIGGIO: zampognari della transumanza per le strade della città dalle ore 16,30; • 27 dicembre Concerto in via Roma a cura di Azzurra Barberio; • 28 dicembre Rievocazione contadina XVII secolo “DIVINA NATIVITA’ “ ore 17,30/20,00; • 31 dicembre: Confaperitivi in Piazza dei Martiri ore 11,30 con dj set; • 04 gennaio Concerto nella Piazzetta San Pio a cura di Azzurra Barberio; • 05 gennaio presepe vivente nella grotta di Curtomartino 16,00-20,00; • Terza edizione Concorso migliore vetrina Natalizia ; • Miglior scatto fotografico; • Servizio Bus navetta offerto ai cittadini per il periodo natalizio.